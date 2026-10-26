9 ayda 479 bin kuduz riskli temas vakası

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ilk 9 ayında 479 bin 485 kuduz riskli temas ve 3 bin 941 kist vakası kaydedildi. Veriler, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kontrol altına alınması ve veterinerlik hizmetlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Kuduz riskli temasların en fazla yaşandığı il İstanbul oldu. Kentte 89 bin 561 temas kaydedildi. İstanbul’u 34 bin 838 ile İzmir izledi. Antalya’da 23 bin 869, Ankara’da 23 bin 799 temas yaşandı. Bursa’da 21 bin 566, Adana’da 16 bin 631 temas kayıtlara geçti. En düşük sayı ise 80 ile Hakkâri’de kaydedildi. Bu veriler doğrudan kuduz hastalığına yakalananların sayısını değil, kuduz açısından riskli değerlendirilen temasları gösteriyor.

Hayvanlardan insanlara bulaşabilen parazitlerin yol açtığı kist hastalığı da halk sağlığını ilgilendiriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 9 ayında 3 bin 941 kist vakası kaydedildi. İstanbul 452 vakayla ilk sırada yer aldı. Ankara’da 252, İzmir’de 217, Adana’da 143 vaka görüldü.

SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Ortaya çıkan veriler, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının yalnızca sokak güvenliğiyle sınırlı olmadığını gösterdi. Kuduz riskinin azaltılması için hayvanların aşılanması ve kayıt altında tutulması önem taşıyor. Kist hastalığının önlenmesinde ise düzenli parazit tedavisi ve hayvan dışkısının çevreye yayılmasının engellenmesi gerekiyor.

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