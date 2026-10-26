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Dört bin konut bitti İBB su vermiyor

Dört bin konut bitti İBB su vermiyor

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 04:05, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dört bin konut bitti İBB su vermiyor
Arnavutköy Baklalı.

Kentsel dönüşümde üzerine düşeni yapmayan İBB, TOKİ’nin konut yapmasını da hazmedemiyor. Arnavutköy Baklalı’da inşa edilen 3 bin 932 konut ve 38 iş yerinin sahipleri, bir yıldan fazla süredir İSKİ’nin gelip su ve kanalizasyon bağlantılarını yapmasını bekliyor.

İstanbul’da kentsel dönüşüm ve güvenli konut ihtiyacı ana gündem maddesi olarak önceliğini korurken, Arnavutköy Baklalı’da TOKİ tarafından tamamlanan 3 bin 932 konut, 38 iş yeri, 2 cami ve 1 ilkokul, 1 yılı aşkın süredir İSKİ’nin su ve kanalizasyon bağlantılarını bekliyor. Binalar ve sosyal donatıların hazır olduğu projeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “su havzaları mevzuatı ve imara aykırı bulduğu” gerekçesiyle yargıya taşıdı. İSKİ’nin davayı gerekçe gösterip su ve kanalizasyon bağlantılarını yapmadığı konutların teslimatı gerçekleştirilemedi. Evlerine yerleşmeyi bekleyen binlerce aile, inşaatın tamamlanmasına rağmen, geçici konutlarında 1 seneden fazla süredir kira veriyor.

BİNLERCE AİLE MAĞDUR

Projede cami, okul ve sosyal alanların yanı sıra asfalt ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. BEDAŞ tarafından elektrik bağlantısı sağlanan konutlarda, su ve atık su bağlantılarının bulunmaması, yerleşimin önündeki tek engel. Arnavutköy Belediyesi kaynakları, söz konusu durumun binlerce aileden 13 bin kişiyi mağdur ettiği bilgisini verdi.

İBB ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

Sorunun İSKİ’den kaynaklandığını öğrenen hak sahipleri, İBB önünde eylem düzenledi. Yüklenici firmaların inşaatta sorumlu olduğu alanları tamamladığı, hatta birçoğunun hak edişini dahi aldığı, buna rağmen evlerin 1 senedir teslim edilemediği belirtiliyor.

Aynı bölgede KİPTAŞ projesi duyurulmuştu

  • İSKİ’nin imara aykırılık gerekçesiyle altyapı bağlantılarını reddettiği bölgede, 2023 yılında İBB iştiraki KİPTAŞ adına da konut projesi duyurulması dikkat çekti. İlke Mimarlık’ın proje portföyünde yer alan “KİPTAŞ Arnavutköy Dursunköy” başlıklı 2023 tarihli tasarım, 27 bin 189 metrekarelik arazide 223 konut, ticari alanlar ve 1 kreşi kapsıyordu.

3 şantiyeye yıkım tebligatı

  • İBB, İstanbul’da güvenli konut ihtiyacını baltalayan başka girişimlerde de bulundu. Sazlıbosna, Hacımaşlı ve Hadımköy’de yapımı süren sosyal konut şantiyelerine yıkım tebligatları gönderildi, su, doğalgaz, yol ve altyapı hizmetlerinde sorun yaşandı. İBB, Şubat 2025’te yaptığı açıklamada da Kanal İstanbul güzergahındaki Baklalı, Boyalık, Dursunköy ve Sazlıbosna’da yürütülen konut projelerini, su havzaları mevzuatına aykırı bulduğu gerekçesiyle su aboneliklerinin iptal edildiğini, yeni içme suyu, yağmur suyu ve atık su bağlantı başvurularının reddedildiğini duyurmuştu. Sazlıbosna bölgesinde toplam 24 bin 150 konut ve 1121 dükkan için 28 ihale düzenlendiğini aktaran İBB, Baklalı ve Boyalık’taki projeler aleyhinde hukuki süreç yürüttüğünü açıklamıştı.

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Başlıklar :İBBArnavutköyTOKi
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