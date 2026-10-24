Ayazağa'da kentsel dönüşüm hızlandı: 10 günde 685 başvuru

İstanbul’da 14 Ekim’deki selden en çok etkilenen Ayazağa’da kentsel dönüşüm süreci başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde, başvuru süreciyle ilgili bilgilendirme yapılıyor. Ofiste görevli 10 personel var. Hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ofiste, kentsel dönüşüm hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar kabul ediliyor. Görevli personel, her vatandaşla birebir ilgileniyor.

YÜZDE 50 KAT KARŞILIĞI DÖNÜŞÜM MODELİ

12 bine yakın bağımsız bölümün bulunduğu Ayazağa’da şu ana kadar 685 bağımsız bölümün dönüşümü için görüşme yapıldı. Bakanlığın açıkladığı yüzde 50 kat karşılığı dönüşüm modeli de vatandaşlara sunuluyor. Müteahhitlerle yapılan anlaşmalarda vatandaşların yüzde 40 pay alabildiği örneklerin aksine, bakanlığın modelinde bu oran yüzde 50. Bu yüzden vatandaşlar, bakanlığın kampanyasını tercih ediyor. Tapu sorunu olan vatandaşlardan da talep toplanıyor. Buna ilişkin ayrıca çözüm seçenekleri üzerinde çalışılacak.

EN ÇOK TALEBİN GELDİĞİ ADADAN BAŞLANACAK

İlk etapta talepler toplanacak. Başvuruların öncelik sırasına göre ada bazlı dönüşüm çalışması yürütülecek. En yoğun talep hangi adadan gelirse, kentsel dönüşüm orada başlayacak. 2027 yılı içinde 2 veya 3 adada kentsel dönüşümün tamamlanması hedeflenirken, selden zarar gören vatandaşlara bu süreçte kira ve eşya desteği de sağlanacak.

BAŞIMIZI SOKACAK BİR YER OLSUN

Selde evini su basan Elmas Baysal, 5 yaşındaki oğluyla birlikte zor anlar yaşadıklarını anlattı. “Adeta cehennemi yaşadık. Evimiz bodrum kattaydı, sel esnasında camlar patladı. Her yer yerle bir oldu” diyen Baysal, dere ıslahına yönelik ihmale ise tepki gösterdi. Baysal, “Dere yatağındaki evler risk altında. Benzer bir felaketin yeniden yaşanmaması için gerekli önlem alınmalı” şeklinde konuştu. Su basan evini tahliye eden Erdal Saatçi de şunları söyledi: “Evimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Arabam ve motorum selde gitti, hiçbir eşyamız kalmadı. Kentsel dönüşüm için başvurumuzu yaptık. 35 yıldır burada yaşıyoruz. En büyük ihtiyacımız, başımızı sokacak bir yer bulmak. Devletimizden destek bekliyoruz.”

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