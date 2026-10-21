Sel felaketinde kaybolan ve Haliç açıklarında cansız bedenine ulaşılan Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sel felaketinde kaybolan ve dün Eyüpsultan'da Haliç açıklarında cansız bedeni bulunan 63 yaşındaki Ahmet Derin, Kağıthane Nurtepe Cemevi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında gözyaşlarına boğulan acılı eşi yakınları güçlükle teselli etti.
İstanbul’da geçtiğimiz hafta aniden bastıran ve hayatı durma noktasına getiren sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'den acı haber gelmişti. Arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda dün Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında cansız bedenine ulaşılan Derin için bugün tören düzenlendi.
Hayatını kaybeden Ahmet Derin için Kağıthane’de bulunan Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, merhumun ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, Derin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.
Tören boyunca ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarına boğulan acılı eşi, yakınları sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Ahmet Derin’in naaşı, dualar eşliğinde toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.