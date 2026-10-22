İBB dere ıslahı başvurularını görmezden geldi

İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından selin vurduğu Ayazağa Mahallesi’nde, yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunu yeniden gündeme geldi. Mahalle Muhtarı Mustafa Karaman, 2019’dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ’ye dere yatağının ıslah edilmesi ve kanalların temizlenmesi için defalarca başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirtti. Başvurularına rağmen bölgeye yetkililerin gelmediğini ve herhangi bir inceleme yapılmadığını söyleyen Karaman, “Yaşanan felaket önlenebilirdi” dedi.

RESMİ DİLEKÇELER DİKKATE ALINMADI

Göreve geldiğinden bu yana dere yatağının ıslah edilmesi ve kanalların temizlenmesi için İSKİ’ye defalarca resmî yazı gönderdiğini anlatan Karaman, kendilerine verilen yanıtlarda çalışmaların yatırım planına alındığının belirtildiğini ancak sahada herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti. “İlla böylesi bir felaketin yaşanması, birilerinin ölmesi mi gerekiyordu?” diye soran Karaman, mahalledeki altyapının 40-50 yıllık olduğunu söyledi. Bölgedeki yapılaşmanın artmasına rağmen altyapının yenilenmediğine dikkat çeken Karaman, “Büyük binalar, alışveriş merkezleri ve plazalar yapıldı ama kanallar aynı kaldı. En ufak yağmurda bile su baskınları yaşanıyor. Kanallar yetersiz ve temizlenmiyor” dedi.

DERE YATAĞINDAKİ İNŞAATA RUHSAT

Ayazağa’da yeni yapılaşmaya izin verilirken bölgenin altyapısının dikkate alınmadığını savunan Karaman, dere yatağındaki yapılarla ilgili belediyeyi uyarıp dava dahi açmasına rağmen sonuç alamadığını anlattı: “2019 yılında dere yatağına 10 metre mesafede inşa edilen bir plazanın yapımını durdurmak için dava açtım. Belediyeyi uyarmamıza ve dava açmamıza rağmen inşaatı durduramadık. İlçe belediyesi ruhsat verdi ve inşaat devam etti. Dere yatağının hemen yanında plazalar, alışveriş merkezleri ve iş merkezleri bulunuyor. Büyük yapılar inşa edildi ancak altyapı aynı kaldı. Burada çok büyük rant döndü. Bu sebepten dolayı eski belediye başkanı bana cephe alıp bu işlere karışmamam gerektiğini belirtti.”

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