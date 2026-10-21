Sarıyer Belediyesi de Bakanlığı hedef alan Özgür Özel'i yalanladı: İmar işlemlerini belediyemiz hazırladı

Sarıyer Belediyesi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ayazağa’daki selle ilgili RAMS projesine ilişkin “İzni Biz vermedik, Çevre Şehircilik Bakanlığı” verdi sözlerini yalanlayan bir açıklama yaptı.

Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada, “Proje alanına ait imar durumu, inşaat istikameti vb. imar işlemleri Sarıyer Belediyemizce hazırlanmış, Belediye tarafından yıkım ruhsatları düzenlenmiştir” denildi.

Bakanlığın hak sahiplerinin mağdur olmaması için projeye dahil olduğu belirtilen açıklamada, “Ruhsat düzenleme aşamasında, projenin çok hisseli olması, mülkiyet ve tapu konuları ile ilgili hukuki ve idari güçlüklerin ortaya çıkması nedeniyle, sürecin kısaltılması ve 950 vatandaşımızın daha fazla mağdur olmaması için 6306 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak ruhsatlandırma süreci Belediyemizin de teknik ve idari katkılarıyla bakanlığımızca sonuçlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

"PROJE DERE KORUMA BANDI ÜZERİNDE DEĞİL"

Açıklamada projenin dere koruma bandı üzerinde olmadığı, dere ıslah işlemlerinin sürdüğü anlatıldı: Söz konusu proje alanı dere koruma bandı üzerinde yer almamakta olup, yaşanan su baskınları inşaat sürecinin devam ettiği aşamada ıslah hattı tamamlanmadan meydana gelmiş olup ıslah çalışmaları devam etmektedir.

BAKAN KURUM: ÖZGÜR ÖZEL YİNE ALGI SİYASETİYLE YOLSUZLUKLARININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün TBMM’de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in sel felaketi yaşanan Ayazağa ile ilgili iddialarının sorulması üzerine, Özel’in “Daha yapılmadan su bastı” diyerek anlattığı Ayazağa'daki projenin CHP'li Sarıyer Belediyesi’nin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) onayıyla uygulamaya geçtiğini anlatmıştı. İBB’nin arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon lira değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Özgür Bey aynaya dönüp bakması gerekirken maalesef yine algı siyasetiyle, polemik siyasetiyle yolsuzluklarının üstünü örtmeye çalışıyor. Konu budur, her zaman olduğu gibi onlar iftiralarına devam edecek, biz de iş yapmaya devam edeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

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