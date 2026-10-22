Cam bile açamayan mahalleli sokaklara döküldü: 'Yakında Ümraniye çöplüğü gibi patlayacak'
Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde Sarıyer Belediyesi’ne ait boş araziye gece gündüz demeden dökülen lağım ve atıklar, mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Oluşan ağır koku, gürültü ve haşere istilası nedeniyle İSKİ ve yetkililere sert tepki gösteren vatandaşlar, "Cam açamıyoruz, sağlığımız tehdit altında" diyerek duruma isyan etti. Adeta vahşi depolama alanına dönen arazi havadan dron ile görüntülendi.
Ferahevler Mahallesi sakinleri, yerleşim yerlerinin dibinde bulunan Sarıyer Belediyesi'ne ait araziye traktör, kamyon ve vidanjörlerle atık döküldüğünü ifade etti. Gece saatlerinde dahi devam eden gürültü ve çevreye yayılan ağır koku nedeniyle mahallede yaşam kalitesi hiçe sayıldı. Atık döküm anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
"ÜMRANİYE ÇÖPLÜĞÜ GİBİ PATLAYACAK, CAMLARI AÇAMIYORUZ!"
Sağlıklarının ciddi tehlike altında olduğunu vurgulayan mahalle sakini Bahri Ferahlı, "Buraya ne döktükleri belli değil. Lağımları buraya döküyorlar. Yazın yağmur yağmadığında toz içindeyiz. Ümraniye çöplüğünü hatırlarsınız, patlamıştı. Yakında biz de öyle olacağız. Camları açamıyoruz, yazıklar olsun" sözleriyle tepkisini getirdi.
SİNEK VE KEDİ BÜYÜKLÜĞÜNDE FARE İSTİLASI
Çöplüğe dönen araziden sokaklara fare ve sinek yayıldığını belirten mahalleli, yetkililerin çağrılarına yanıt vermediğini dile getirdi. Ferahlı, "Araziden çıkan fareler kedi kadar oldu, kedi görse kaçar. Belediyeyi arayıp sokakları ilaçlayın diyoruz, bir tane araç gelmiyor. Doğduk büyüdük buradayız, böyle felaket görmedik" diyerek kalıcı çözüm talep etti.