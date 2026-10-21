RAMS’tan Ayazağa’daki sel sonrası açıklama: İstinat duvarlarında hareket yok
İstanbul’da etkili olan selin ardından Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde yapımı süren RAMS Park House Maslak projesinde incelemeler gerçekleştirildi. RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, İSKİ yetkililerinin şantiyede inceleme yaptığını belirterek istinat duvarlarında herhangi bir hareket tespit edilmediğini ve inşaat çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
İstinat duvarlarında hareket yok
Sel sonrası istinat duvarlarında ölçüm yaptıklarını aktaran Asutay, “Ölçümleri önceki verilerle karşılaştırdığımızda hiçbir noktada bir santimlik hareket dahi tespit etmedik.” dedi. Şantiyeye ulaşan suyun büyük bölümünün yamaçtan geldiğini belirten Asutay, suyun tahliye edildiğini ifade etti. Projede yaklaşık 540 fore kazıkla desteklenen istinat duvarının bölgedeki zeminin kaymasını önlediğini kaydeden Asutay, yapıların giriş kotlarının İSKİ’nin son 100 yıllık yağış verileri dikkate alınarak belirlendiğini söyledi.
Kazı alanlarında su birikmesinin çalışmalar sırasında olağan olduğunu belirten Asutay, gerekli tahliye işlemlerinin yapıldığını dile getirdi. Yaklaşık 3 bin konuttan oluşması ve 12 bin kişilik yaşam alanı oluşturması hedeflenen projede hak sahipleri de kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.