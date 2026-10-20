İSKİ duyurdu: İstanbul'da 11 saat boyunca sular akmayacak! İşte o mahalleler
İstanbul'da yarın 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. İSKİ, 21 Ekim Çarşamba günü Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerindeki 9 mahallede suların kesileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da hangi mahallelerde su kesintisi olacak, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin açıkladığı kesinti saatleri ve etkilenecek mahallelerin tam listesi.
İstanbul'da 21 Ekim Çarşamba günü 3 ilçenin 9 mahallesinde 11 saatlik su kesintisi uygulanacak. İSKİ, Arnavutköy'deki isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerine 10.00 ile 21.00 saatleri arasında su verilemeyeceğini açıkladı.
İstanbul su kesintisi duyurusu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapıldı. Arnavutköy'de gerçekleştirilecek isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerindeki 9 mahallede 11 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.
İstanbul'da su kesintisi neden yapılacak?
İSKİ'nin açıklamasına göre, Arnavutköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatları, mevcut isale hatlarına bağlanacak.
Bağlantı çalışmaları nedeniyle belirlenen mahallelere 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'dan 21.00'e kadar su verilemeyecek.
21 Ekim İstanbul su kesintisi: Hangi mahalleler etkilenecek?
İSKİ tarafından açıklanan programa göre su kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şöyle:
Başakşehir: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi
Esenyurt: Orhangazi Mahallesi
Arnavutköy: Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahalleleri
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin duyurduğu çalışma takvimine göre su kesintisi 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak ve 21.00'de sona erecek şekilde planlandı.
Toplam 11 saat sürmesi öngörülen kesintiye ilişkin ayrıntılı bilgilere İSKİ'nin resmi internet sitesi olan www.iski.istanbul adresinden ulaşılabilecek.