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Eyüpsultan’da ağaç nöbeti

Eyüpsultan’da ağaç nöbeti

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Eyüpsultan’da ağaç nöbeti
Eyüpsultan.

İBB’nin 3,2 km’lik Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı bu kez ağaç katliamıyla gündemde. Hattın yer altındaki kısmında devam eden çalışmalar, birçok evde çatlaklara yol açmıştı. 1,5 km’lik yer üstü bölümünde de önceki akşam tarihi çınarlar kesilmeye başlandı. Semt sakinleri, Eyüpsultan Camii’nin yanı başındaki katliama karşı ağaç nöbeti tutmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında başlattığı yüzey çalışmalarında, bölgedeki 168 tarihi çınar yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Hattın yüzeyden geçen bölümünün bulunduğu Eyüpsultan Bulvarı’nda ağaçlar kesilmeye başlandı. “Ağaçlar kesilecek” gerekçesiyle 2013 yılında Gezi Parkı’nda başlayan, şiddet olaylarına dönüşen ve ülke ekonomisinde milyarlarca lira zarara yol açan eylemlere destek veren muhalefetin, Eyüpsultan’da 168 ağacı ilgilendiren süreçte sessiz kalması dikkat çekiyor.

İZİN AÇIKLAMASINA YALANLAMA

İBB, 12 Ekim tarihli açıklamasında toplam 3,2 kilometrelik hattın yaklaşık 1,5 kilometrelik yer üstü bölümünde çalışmalara geçildiğini bildirdi. Belediye, güzergâhtaki 168 ağacın gerekli izinler alınarak Başakşehir Resneli bölgesine nakledileceğini, her ağacın karekod sistemiyle takip edileceğini ve çalışmaların ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılacağını açıkladı. Ancak İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, söz konusu çınarların taşınmasına ilişkin herhangi bir izin verilmediği, sürecin İBB’nin kendi tasarrufuyla yürütüldüğü bilgisini verdi.

TAŞINACAK DENİLMİŞTİ

İBB ekipleri önceki gece Eyüpsultan Bulvarı’ndan Demirkapı istikametine uzanan güzergahta 7 ağacı kesti. Bazılarının kökleri hâlâ yerinde dururken, diğerlerini üzeri ise kapatıldı. Ağaçların kökleriyle birlikte çıkarılarak başka bir alana nakledilmesi yerine gövdelerinden kesilmesi, İBB’nin “taşıma” açıklamasıyla sahadaki uygulama arasındaki çelişkiyi ortaya koydu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen kesim, aralarında asırlık çınarların da bulunduğu diğer ağaçların akıbetine ilişkin endişeyi büyüttü.

ASIL KAYIP ASIRLIK MİRAS

Semt sakinlerinin verdiği bilgiye göre güzergâhta 100 yaşını aşmış 20’den fazla çınar bulunuyor. Ağaçlar, Eyüpsultan’ın tarihî dokusunun bir parçasını oluşturuyor. İBB’nin çalışma tamamlandıktan sonra yeniden ağaçlandırma yapacağını açıklaması ise nesiller boyunca büyüyen çınarların nasıl korunacağı sorusuna cevap vermiyor. Öte yandan tramvay hattının tünel kazıları sırasında da çevredeki binalarda çatlaklar meydana gelmiş, onlarca vatandaş mağdur olmuştu.

Mahalleli tepkili

  • Gece yapılan kesime tepki gösteren mahalle sakinleri, iş makinelerinin önüne geçti. Kesimleri durduran vatandaşlar polise haber verdi. Semt sakinlerinden Muhammed Erkam Bülbül, ağaçların taşınabilir durumda bırakılmadığını belirterek kesimlerin hangi yetkiyle gerçekleştirildiğinin açıklanmasını istedi. Mahalleli, nakil işlemine ilişkin bilimsel raporların, hazırlık çalışmalarının ve uygulama takviminin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor. Bölgedeki kaygı ağaçlarla sınırlı değil. Mahalle sakinleri, yüzeyden geçirilecek tramvay hattının tarihî dokuya etkisinin de açıklanmasını istiyor.

Taşıma hazırlığı 1 yıl önce başlar

  • Uzmanlar, yaşlı ve büyük ağaçların başka bir alana taşınabilmesi için önceden hazırlık yapılması gerektiğini belirtiyor. Transplantasyon olarak adlandırılan bu süreçte, ağacın çevresinin açılması, uzman gözetiminde kök ve taç budamalarının yapılması, ardından kök bölgesinin yeniden kapatılarak yaklaşık 1 yıl beklenmesi öngörülüyor. Sonraki aşamada ise ağacın, kök çevresindeki toprak kütlesi korunarak çıkarılması ve uygun koşullardaki yeni yerine nakledilmesi gerekiyor. Bölgede bu hazırlıkların yapılmadığı belirtilirken, asırlık çınarların doğrudan sökülmeye çalışılmasının, ağaç için kesin ölüm anlamına geldiği kaydediliyor.

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Başlıklar :İBBEyüpsultanAğaçToplum
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