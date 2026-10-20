İstanbul’un bitmeyen yol çilesi

İstanbul’da okullar açıldıktan sonra başlatılan yol ve altyapı çalışmaları, yoğun yağışlar da eklenince vatandaşı isyan ettirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) zamansız yol bakım çalışmaları nedeniyle Bağcılar ve Eyüpsultan’da trafik çilesi katlandı. Kapanan yollar nedeniyle bazı İETT otobüs seferleri de iptal edilirken ulaşım çilesi daha da büyüdü. Haftalardır kazılıp kapatılan yollar, çukur ve tümseklerle dolarken esnaf da iş yapamaz hâle geldi. Vatandaşlar, “Yazın tatil yaptılar herhalde, kışın da yol yapmaya çalışıyorlar. Bu iş bilmezliğin ceremesini biz çekiyoruz” diye duruma tepki gösterdi.

KAZDILAR, KAPATTILAR YİNE KAZDILAR

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi’nde okulların açılmasından birkaç gün önce başlatılan altyapı çalışmaları, yaklaşık 1,5 aydır bitirilemedi. Defalarca kazılıp kapatılan cadde, çukur ve tümseklerle adeta köstebek yuvasına döndü. Kapatılan bir noktanın 3 gün sonra yeniden kazıldığını belirten mahalleli, çalışmaların plansız yürütüldüğünü savundu. Bozulan yol nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken cadde boyunca uzun araç kuyrukları oluşuyor.

OKULLAR AÇILDI ÇİLE KATLANDI

Çevresinde 3’ü ilkokul, 3’ü lise olmak üzere 10 okul bulunan cadde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik çilesine sahne oluyor. Okul servisleri, çocuklarını okula bırakmaya gelen veliler ve toplu taşıma araçları nedeniyle zaten yoğun olan trafik, yolun bozuk olmasıyla içinden çıkılmaz bir hâle bürünüyor. Çukur ve tümseklerden geçebilmek için hızını düşüren araçlar trafiği kilitlerken öğrenciler ve yayalar da kazılan yolların arasında yürümekte zorlanıyor.

ESNAF TOZDAN KEPENK İNDİRİYOR

Çalışmalardan cadde esnafı da nasibini aldı. Sıcak havalarda kazı alanlarından yükselen toz dükkânların içine dolarken yağışlı günlerde ise cadde çamur deryasına dönüyor. Yol üzerindeki bazı kafeler toz nedeniyle akşam saatlerine kadar kepenklerini kapalı tutuyor. Müşteri sayısının ciddi ölçüde azaldığını anlatan bir esnaf, “Okulların açılmasını beklediler yol için. Reklamı güzel oluyor herhalde. Caddeye kimse girmediğinden satışlar durma noktasına geldi” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

YENİ BOYANAN BİNALAR TOZA BULANDI

Genç Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde vakit geçiren Kenan T. isimli mahalle sakini ise çalışmaların zamanlamasına isyan etti. Kenan T., “Yazın tatil yaptılar herhalde, kışın da yol yapmaya çalışıyorlar. Dış cephesi yeni boyanan binalar var. Hepsi leş gibi oldu. Camları açamıyoruz gündüz vakti” dedi. Mahalle sakinleri, çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin belirsizliğin mağduriyeti artırdığını ifade etti.

EYÜPSULTAN’DA DA AYNI MANZARA

Benzer görüntüler Eyüpsultan’daki Hz. Halid Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta da yaşanıyor. İstanbul’un yoğun trafik güzergâhlarından birinde yaklaşık 1,5 aydır devam eden çalışmalar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kazı nedeniyle daralan ve bozulan yolda araçlar güçlükle ilerlerken trafik özellikle yoğun saatlerde kilitleniyor. Bölge esnafı ise uzayan çalışmalar nedeniyle müşteri kaybettiklerini ve ekonomik açıdan zorlandıklarını belirtiyor.

Yağmurda serilen asfalt bozuluyor

Uzmanlık gerektiren sıcak asfalt uygulamalarında yağış ve düşük sıcaklıklar ayrı bir risk oluşturuyor. Yağmur nedeniyle ıslanan zemine serilen asfaltın alt tabakayla yeterince bütünleşememesi, ilerleyen süreçte çatlama ve sökülmelere yol açıyor. Soğuk havada asfalt karışımının hızla ısı kaybetmesi, sıkıştırma işlemini de zorlaştırarak yolun ömrünü kısaltıyor. Bu nedenle sıcak asfalt çalışmalarının kuru zemin ve uygun hava sıcaklığında yapılması gerekiyor. Yaz ayları yerine yağışlı mevsime sarkan çalışmalar hem günlük hayatı aksatıyor hem de yolların kısa sürede yeniden bozulmasına neden oluyor. Yeniden onarılmak zorunda kalınan yollar nedeniyle ortaya ciddi bir kamu zararı çıkıyor.

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