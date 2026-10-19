İstanbul'da gece trafiğini etkileyecek karar: D-100 üzerindeki nokta 8 saat kapatılıyor
18:19, 19/10/2026, Pazartesi
AA
İstanbul'da trafik anı (Foto: Arşiv)
Büyükçekmece'de yaya üst geçidinin yenilenmesi kapsamında D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı çevresindeki bölümünde gece boyunca ulaşım sağlanamayacak. Ankara ve Edirne yönleri, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi İnşaatı" çalışmalarının sürdüğü, mevcut yaya üst geçidinin sökülmesinin planlandığı bildirildi.
8 saat kapalı kalacak
Açıklamada, çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu alanın Ankara ve Edirne istikametlerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında kapatılarak trafik akışının İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacağı belirtildi.
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Başlıklar :İstanbulBüyükçekmeceD-100Işık Sitesi