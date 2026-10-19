Bayrampaşa’da 'manzaralı klozet' görüntüsü şaşırttı: Koca binayı yıktı klozete dokunmadı

Enteresan yorumlar yapılıyor. Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı. Çok ilginç ve komik yorumlar var. İnsanların inanılmaz derecede dikkatini çekiyor, gören herkes telefonunu çıkarıp fotoğraf ve video çekiyor" dedi.