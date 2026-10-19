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Haliç’te cansız bedeni bulunmuştu: Haşim Ciritlioğlu’nun cenazesi ailesine teslim edildi

Haliç’te cansız bedeni bulunmuştu: Haşim Ciritlioğlu’nun cenazesi ailesine teslim edildi

16:25, 19/10/2026, Pazartesi
IHA
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Haliç’te cansız bedeni bulunmuştu: Haşim Ciritlioğlu’nun cenazesi ailesine teslim edildi
Haşim Ciritlioğlu

İstanbul’da etkili olan sel felaketinde kaybolan ve sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Haşim Ciritlioğlu’nun Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Ciritlioğlu'nun naaşı, gözyaşları arasında yakınları tarafından teslim alındı.

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden ve cansız bedeni bu sabah 07.30 sıralarında Ayvansaray’da bulunan Haşim Ciritlioğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Biten işlemlerinin ardından Ciritlioğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alındı. Haşim Ciritlioğlu cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ayazağa Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.


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Başlıklar :haşim ciritlioğluhaliçadli tıp kurumui̇stanbulsel felaketi
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