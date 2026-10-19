Ayazağa’da sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Araçlar üst üste bindi vatandaş sulara kapıldı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde büyük bir felakete dönüşmüştü. Çok sayıda ev ve iş yerini su basmasına, derelerin taşmasına ve sokakların adeta nehre dönmesine yol açan sel dehşetine ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

OTOMOBİLLER SÜRÜKLENEREK ÜST ÜSTE BİNDİ

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, aniden bastıran sel sularının sokaklardaki park halinde duran ve hareket halindeki otomobilleri önüne katarak metrelerce sürüklediği görüldü. Suyun şiddetiyle sürüklenen birden fazla aracın birbirine çarparak üst üste bindiği ve kullanılamaz hale geldiği anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

ARACINI KURTARMAK İSTERKEN SEL SULARINA KAPILDI

Kamera kayıtlarına yansıyan en dramatik anlarda ise aracının sel sularıyla sürüklendiğini fark eden bir vatandaşın hamlesi yer aldı. Otomobilini kurtarmak amacıyla suyun içerisine giren vatandaş, kontrolsüzce akan sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ve kameranın kaydettiği o korku dolu anlar selin yarattığı tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu. Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.