Sakarya’da sel mağdurlarına 10 bin lira destek
14:27, 19/10/2026, Pazartesi
AA
Sakarya'da sel
Sakarya’da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik nakdi yardım desteği devreye alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aktarılan ödenek kapsamında, selden zarar gören her haneye 10 bin lira ödeme yapılacak. Kaymakamlıklar aracılığıyla ulaştırılacak yardımlar için saha incelemeleri sürerken, mağdur olduğu tespit edilen diğer haneler de destek kapsamına alınacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği, selden zarar gören hanelere kaymakamlıklar aracılığıyla ulaştırılacak.
Valilikten yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kentte meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek aktarımı yapıldığı bildirildi.
Bu kapsamda selden zarar gören her bir haneye 10 bin lira nakdi destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçelerimizde ilgili kurumlarımız tarafından tespit edilen hanelere yönelik destek ödeneklerinin aktarımı gerçekleştirilmiş olup, ödemeler ilçe kaymakamlıklarımız koordinasyonunda mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Öte yandan, sahadaki tespit ve inceleme çalışmalarımız devam etmekte olup, selden etkilendiği belirlenen diğer hanelere yönelik nakdi destek ödemeleri de sürdürülecektir. Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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