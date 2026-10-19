Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlarımızla sarsılmaz bağımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızı konuk etmenin bahtiyarlığını yaşadık. 40 bini aşkın muhtarımız ile bir araya geldik. Gün oldu Türkiye meselelerini istişare ettik, gelişmeleri değerlendirdik.

Gün oldu dertleştik, gün oldu birbirimize umut verdik. Muhtarlık ile cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman diri tuttuk. Cumhurbaşkanlığı'nı milletin evi olacağı sözünü vermiştik ve bu sözümüze de sadık kaldık.

Rabbim dayanışmamız arttırsın. Tıpkı sizler gibi milletin iradesiyle makama gelen biri olarak sizlerle birlikte yol yürümekten daha önemli bir şey olamaz. Allah’a her zaman bunun için hamdediyorum.

Rabbim ömür verdikçe sizlerle yol yürümeye devam edeceğim. Yönünü ülkemize çevirmiş tüm mazlumlar için çalışmaya devam edeceğiz. Aşkla koşan yorulmaz. Aşkın her halinden güzel bu sevda. bu bitmez sevda Türkiye sevdasıdır.

'Bu sevda Türkiye’nin kalkınma bir sevdasıdır'

Bu elden ele taşınacak kıymetli bir sevdadır. Büyük ve güçlü Türkiye sevdasına omuz veren sizlere teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşmayı sağlayan İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum.

Muhtarla buluşmamıza kara çalmışlardır. Öyle küçümseyici ifadeleri kullandılar ki yıllardır biriktirdikleri kini boca ettiler. Benim muhtar kardeşlerime devletin tüm kapılarının açılmasını hazmedemediler. Sizleri buralara layık göremediler.

'Türkiye’nin değiştiğine pek yanaşmadılar'

Sizin buraya kendi eviniz gibi gelmenizden rahatsız oldular. Muhtarların onlara göre elit olmaması rahatsız ediyordu. Onların tepeden bakma alışkanlığı değişmedi. Türkiye’nin değiştiğine pek yanaşmadılar.

Sonunda içlerine sinmese de muhtarlara saygı duymayı öğrendi. Buradan başlattığımız hareket muhtarlara her yerin kapısını açtı. Sadece yerel düzeyde kalmadı ve Türk siyasetinde buluşmalarımızın dönüştürücü etkisi oldu. Bir muhtar açılımı oldu.

Bizi taklit ve takip etmeye başladılar. Samimiyetlerini ölçemeyiz ama muhtar buluşmalarını yapıyorlar. Bunu seçimden seçime yapılan bir taktik hamle değil kalıcı olmasını temenni ediyoruz.

Onlar bizi taklit ettikçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam ederiz. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı olan kardeşiniz olarak muhtarların gereken saygıyı görmesinden memnuniyet duyuyorum.

Muhtarlarımızın özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gereken adımlar atıldı. Daha iyi hizmet için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Sizlerden notları aldık ve gereken adımları attık.

'Muhtar Bilgi Sistemini hayata geçirdik'

Belediyelerde muhtarlar için müdürlükler kurulmasını sağladık. Valilikler de yakından ilgilenmesi için görevlendirmeler yaptık. Muhtar Bilgi Sistemini hayata geçirdik.

Maaş ve ödemeler konusu ise üzerinde durduğumuz önemli bir konuydu. 2002’de bu rakam 97 liraydı, 2026 yılında bu rakamı 28 binin üzerine çıkardık. SGK primlerini devlet olarak biz karşılıyoruz. Muhtarlarımızın enerji giderlerini azalttık. Kamu yararına çalışan dernekler arasına aldık.

Köy muhtarlarının ören yerlerine ücretsiz girmesinin önün açtık. Yeni hizmet binalarının yapımlarını tamamladık. Ankara'da muhtarlara yönelik özel dinleme ve konuk yerini hizmete açtık. İstanbul Çapa Muhtar Evi’nin tamamlayarak hizmete sunduk. Tüm muhtarların kamera ihtiyaçlarını taleplere göre yerine getirdik. Vatandaşlara daha iyi hizmet için sizlere tüm imkanları seferber ettik. Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

'Bölgemizde kriz fırtınası yaşanıyor'

Bölgemizde şiddeti giderek artan krizler yaşanıyor. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. İsrail’in Filistin saldırıları anlaşmalara sürüyor. İran gerilimi bitmeden Yemen’den Suudi Arabistan’a saldırılar başladı. Lübnan’da da durumlar iç açıcı değil. Suriye’den güzel haberler geliyor ama İsrail orayı da karıştırmak için uğraşıyor.

Türkiye işte böyle bir kaos ortamında ülkemiz zarar görmesin diye gece-gündüz çalışıyor. Şimdiye bunda başarılı olduk. Tahriklere kapılmadık, tuzaklara düşmedik ve provokasyonlara gelmedik. Akılı ve sağduyulu şekilde bu süreçleri yönettik. Büyük milletlerin imtihanı büyük olur. Bizim de zaferlerimiz gibi imtihanlarımız büyük oldu.

Biz de bunun şu anda tam ortasındayız. Bunların tekerlerine çomak soktukça bizleri rahat bırakamayacaklar. Bizimle uğraşmaya devam edecekler. Kimi zaman FETÖ gibi ajanlarla kimi zaman lobileriyle kimi zaman ekonomi tetikçileriyle kimi zaman sosyal medyadaki aparatlarıyla karşımıza çıkacaklar. Yolumuzdan alıkoymaya çalışacak, pençelerimizi sökmeye çalışacaklar ama buna izin vermeyeceğiz. Bunlara karşı boyun eğmeyeceğiz ve çok dikkatli olacağız. Ben sizlere güveniyorum. Rabbim basiretimizi arttırsın.

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