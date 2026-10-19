Gözler Meclis'te: Bütçe maratonu başlıyor

Meclis Genel Kurulu, Türk Kızılay'ın uluslararası yardımların yönetiminde tek yetkili kılınmasını öngören kanun teklifini ele alacak. Düzenlemeyle; afet, savaş ve olağanüstü durumlarda görev alan personele nakdi tazminat ödenecek ve Kızılay il/ilçe başkanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde yer alacak.

TASFİYE EDİLEN YATIRIM FONLARINA DÜZENLEME

Genel Kurul'da SPK gözetiminde tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına yönelik düzenleme görüşülecek. Teklif kapsamında, tasfiye sürecindeki fon mağdurlarına net yatırım tutarına göre 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek. Piyasa dolandırıcılığı ve usulsüzlük tespiti yapılan kişilere ise bu hesaptan ödeme yapılmayacak.

2027 BÜTÇE MARATONU 21 EKİM'DE BAŞLIYOR

Bütçe maratonunun ilk adımı 21 Ekim Çarşamba günü atılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumunu yapacak. Sunumun ardından komisyon müzakereleri Kasım ayı boyunca devam edecek.

SİYASİ PARTİ GRUP TOPLANTILARI VE KOMİSYON MESAİSİ

Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere seslenecek. Ayrıca KİT Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da kendi gündemindeki raporları ele alacak.

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