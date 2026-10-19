Çukurova Belediyesi hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde?
08:46, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:06, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Belediye binasında arama yapılırken çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Peki Çukurova Belediyesi hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde?
Adana’da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Gözaltı kararlarının kimleri kapsadığı ve operasyonun hangi soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Çukurova Belediyesi hangi partide?
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamıştı. Kozay, siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurmuştu.
Çukurova Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde?
CHP 16
Yeni Parti 12
MHP 5
AK Parti 4