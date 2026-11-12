Önergede Bakanlığa şu sorular yöneltildi:

1. EYT'den yararlananların sayısı: 2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden kaç kişinin yararlandığı ve kapsam dışında kalanların sayısının ne olduğu soruldu. Bu kişilere yönelik yeni bir çalışma planlanıp planlanmadığı da gündeme getirildi.

2. Bakanlığın çalışma takvimi: Kademeli emeklilik konusunda yürütülen bir çalışma olup olmadığı, varsa kapsamı ve takviminin açıklanması istendi.

3. SGK'ya maliyeti: Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yıllık maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığı soruldu.

4. Emeklilik yaşının düşürülmesi: Emeklilik yaş şartının kademeli olarak düşürülmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanması talep edildi.

5. Bakanlığa ulaşan şikâyetler: Kademeli emeklilik konusunda kaç şikâyet alındığı ve bunlara karşı hangi adımların atıldığı soruldu.

6. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla koordinasyon: Yaş şartı nedeniyle sorun yaşayanların taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmediği ve gerekli bütçe için ortak çalışma yürütülüp yürütülmediği gündeme getirildi.

DEM Pari’nin kademeli emekilik için verdiği önerge üzerinde Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri söz alarak konuştu. Muhalefet partileri kademe bekleyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.