ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: KPSS ön lisans 2026 branş sıralaması ne zaman açıklanır? Ön lisans branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS önlisans sınavına katılan binlerce aday, 2026 yılı branş bazında sıralamalarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. KPSS lisans adaylarına yönelik branş sıralamalarının ÖSYM tarafından erişime açılmasının ardından önlisans mezunları da benzer duyurunun yapılmasını beklemeye başladı. Kamu personeli olabilmek için sınav puanlarını takip eden adaylar, kendi alanlarında elde ettikleri sıralamayı öğrenerek atama sürecine ilişkin değerlendirmelerini şekillendirmek istiyor. Branş sıralaması, adayların aynı alanda sınava giren diğer kişiler arasındaki yerini görmesine imkân tanıdığı için tercih döneminde önem taşıyor. Bu nedenle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak olası duyuru yakından izleniyor. Adaylar, sıralamaların hangi tarihte yayımlanacağını ve sonuç ekranına nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ÖSYM sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak?