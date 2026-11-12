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A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

08:51, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:24, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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A101 aktüel

A101 12 Kasım 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL, çift taraflı kesme tahtası 1.899 TL, 3'lü battaniye takımı 1.499 TL, 4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1.499 TL'den satışa çıktı. İşte A101 12 Kasım 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.

A101 12 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı.  A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

A101 ALDIN ALDIN 5 KASIM KATALOĞU

70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL

Bluetooth Klavye ve Mouse Seti 439 TL

Akıllı Saat 1.299 TL

Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL

55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 21.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL

Kurutma Makinesi 19.499 TL

Buzdolabı 31.999 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Aroma Difüzör 529 TL

Şarjlı Tiftik Temizleyici 399 TL

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 199,50 TL

2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.999 TL

Şarjlı Duruş Düzeltici 359 TL

Ayak Masaj Aleti 1.299 TL

Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL

Dijital Baskül 399 TL

Multi Blender Set 2.499 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL

VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL

Kızartma Tenceresi 489 TL

Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL

Tuz Biber Öğütücü 189,50 TL

Metal Sosluk Tava 369 TL

Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL

Silikon Hazırlık Seti 3'lü 149,50 TL

Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı 29,50 TL

Uzaktan Kumandalı Stunt Car 749 TL

Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL

Aktiviteli Oyun Halısı 349 TL

Chelsea Barbie Denizkızı Mavi Saçlı Bebek 289 TL

Oyuncak Projeksiyon El Feneri 79,50 TL

Peluş Küpler 269 TL

DC Mini Figürler 79,50 TL

Telsiz Seti 2'li 1.299 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL

Stantlı Çelik Kupa Seti 699 TL

Profesyonel Dürbün 1.499 TL

Halat 369 TL

Asılabilir Büyük Boy Lamba 299 TL

Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL

Yüz Havlusu 109,50 TL

Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL

Pötikare Masa Örtüsü 179,50 TL

4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL

Dönebilen Raflı Organizer 249 TL

Kapaklı Hasır Organizer 299 TL

3 Çekmeceli Organizer 149,50 TL

Kalorifer Kurutmalık 199,50 T

+1 Yaş Sığırlı Kedi Maması 1,4KG 329,50 TL

Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı 229 TL

Pötibör Bisküvi 4x175g 75 TL

Bar Çikolata Yer Fıstıklı 40g 19,50 TL

Bar Kuruyemiş 20g 34,50 TL

Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı 219 TL

Akıllı Dönen Top 279 TL

Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL

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A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

A101 12 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı.  A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

A101 ALDIN ALDIN 5 KASIM KATALOĞU

70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL

Bluetooth Klavye ve Mouse Seti 439 TL

Akıllı Saat 1.299 TL

Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL

55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 21.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL

Kurutma Makinesi 19.499 TL

Buzdolabı 31.999 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Aroma Difüzör 529 TL

Şarjlı Tiftik Temizleyici 399 TL

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 199,50 TL

2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.999 TL

Şarjlı Duruş Düzeltici 359 TL

Ayak Masaj Aleti 1.299 TL

Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL

Dijital Baskül 399 TL

Multi Blender Set 2.499 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL

VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL

Kızartma Tenceresi 489 TL

Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL

Tuz Biber Öğütücü 189,50 TL

Metal Sosluk Tava 369 TL

Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL

Silikon Hazırlık Seti 3'lü 149,50 TL

Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı 29,50 TL

Uzaktan Kumandalı Stunt Car 749 TL

Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL

Aktiviteli Oyun Halısı 349 TL

Chelsea Barbie Denizkızı Mavi Saçlı Bebek 289 TL

Oyuncak Projeksiyon El Feneri 79,50 TL

Peluş Küpler 269 TL

DC Mini Figürler 79,50 TL

Telsiz Seti 2'li 1.299 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL

Stantlı Çelik Kupa Seti 699 TL

Profesyonel Dürbün 1.499 TL

Halat 369 TL

Asılabilir Büyük Boy Lamba 299 TL

Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL

Yüz Havlusu 109,50 TL

Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL

Pötikare Masa Örtüsü 179,50 TL

4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL

Dönebilen Raflı Organizer 249 TL

Kapaklı Hasır Organizer 299 TL

3 Çekmeceli Organizer 149,50 TL

Kalorifer Kurutmalık 199,50 T

+1 Yaş Sığırlı Kedi Maması 1,4KG 329,50 TL

Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı 229 TL

Pötibör Bisküvi 4x175g 75 TL

Bar Çikolata Yer Fıstıklı 40g 19,50 TL

Bar Kuruyemiş 20g 34,50 TL

Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı 219 TL

Akıllı Dönen Top 279 TL

Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL

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