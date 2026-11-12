KPSS en düşük atama puanları: 2026 KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanıyla en az kaç puanla atanılır memur olunur?

KPSS ön lisans 2026 branş sıralaması ne zaman açıklanır? Ön lisans branş sıralaması açıklandı mı?

2026 KPSS önlisans branş sıralaması için adayların bekleyişi devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen önlisans mezunları, kendi alanlarındaki sıralamalarını öğrenebilmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. KPSS lisans adaylarının branş bazında sıralamalarının erişime açılmasının ardından gözler bu kez önlisans sonuçlarına çevrildi. Özellikle tercih ve atama sürecine hazırlanan adaylar, kendi branşlarında kaçıncı sırada olduklarını öğrenerek kamu personeli olma ihtimallerini değerlendirmek istiyor. Branş sıralamaları, adayların aynı alanda sınava giren diğer kişiler arasındaki konumlarını görmelerine yardımcı olan önemli bilgiler arasında bulunuyor. Bu nedenle ÖSYM'nin duyuracağı tarih merakla bekleniyor. Henüz önlisans branş sıralamasının açıklanacağı tarihe ilişkin kesin bir duyuru bulunup bulunmadığı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak, sıralamalar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte ÖSYM'nin branş sıralaması ekranına ilişkin merak edilenler.