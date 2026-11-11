Sivas'ta dev altın rezervi bulundu: Milyonlarca tonluk kaynak ortaya çıktı KAP'a resmen bildirildi

Emekli promosyonları Kasım 2026 güncellendi: Bankalar kesenin ağzını açtı 32 bin TL'ye çıkıyor
Kasım ayında bankalar promosyon yarışını hızlandırdı. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, binlerce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Nakit ödemelerin yanı sıra ek kampanyalar, otomatik fatura talimatı avantajları ve referans ödülleriyle birlikte toplam kazancı önemli ölçüde artırıyor. İşte banka banka güncel rakamlar.
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