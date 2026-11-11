Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurdu: 2026-2027 VGM ortaöğretim burs sonuçları erişime açıldı

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu eğitim öğretim yılı için 6-20 Ekim tarihlerinde alınan ortaöğretim eğitim yardımı başvurularının değerlendirme süreci tamamlanarak, sonuçların "vgm.gov.tr" adresinden erişime açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Müdürlük tarafından başvuru sahipleriyle WhatsApp üzerinden iletişime geçilmemekte, herhangi bir belge, hesap açılması veya para gönderilmesi talep edilmemektedir. Bu nedenle, eğitim yardımlarına ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi internet sitemizden ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan takip edilmesi önem taşımaktadır. Sonuçların hayırlı olmasını temenni eder, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz."

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