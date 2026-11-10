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KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar? E-Devlet sorgulama ekranı

20:39, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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2026-2027 döneminde KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödeme takvimini ve hesaplarına yatırılacak tutarları bekliyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, ilk ödemeler toplu mu yapılacak? Kesin ödeme tarihi henüz açıklanmazken 2026 burs tutarları, T.C. kimlik numarasına göre ödeme günleri ve ödemelerden yararlanmak için tamamlanması gereken e-Devlet taahhütname onayının ayrıntıları haberimizde.

KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminin ilk ödeme tarihi ve toplu ödeme kapsamı için henüz resmi açıklama bulunmuyor.

KYK bursu ilk ödeme tarihi belli oldu mu?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, kasım ayında açıklanan sonuçların ardından ilk ödemelerini bekliyor. Ödemelerin başlayacağı kesin tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusuyla netleşecek.


Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde eğitim öğretim yılının başladığı ekim ayı esas alınıyor. Başvuru sonuçlarının açıklanması, taahhütname onaylarının tamamlanması ve diğer işlemler nedeniyle ilk ödemenin hesaba aktarılma tarihi farklılaşabiliyor.


İlk ödemenin hangi gün yapılacağı ve kaç aylık tutarı kapsayacağı henüz açıklanmadı. Ekim, kasım ve aralık aylarına ait tutarların birlikte yatırılıp yatırılmayacağı da resmi duyuruyla belli olacak.

Düzenli KYK ödemeleri ayın kaçında yapılıyor?

Düzenli burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara aktarılıyor.


Ödeme günleri şöyle:

- Son hanesi 0 olanlar: Ayın 6’sı

- Son hanesi 2 olanlar: Ayın 7’si

- Son hanesi 4 olanlar: Ayın 8’i

- Son hanesi 6 olanlar: Ayın 9’u

- Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10’u


Yeni hak sahiplerinin ilk ödeme tarihine ilişkin duyuru ise ayrıca bekleniyor.


Taahhütname onayı e-Devlet üzerinden yapılıyor

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, belirtilen süre içinde taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. Süresi içinde onay vermeyen öğrenciler, burs veya kredi hakkından vazgeçmiş sayılıyor.


Taahhütname onayı için şu adımlar izleniyor:

1. e-Devlet’e T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın.

2. Arama alanına “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın.

3. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ilgili hizmeti açın.

4. Burs veya kredi bilgilerinizi ve taahhütname koşullarını inceleyin.

5. Ekrandaki yönlendirmelerle onayı tamamlayın.

6. İşlemin başarıyla gerçekleştiğini kontrol edin.

18 yaşından küçük öğrenciler için önce anne veya babanın e-Devlet üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor. Öğrenci, bu işlemin ardından kendi hesabından taahhütnameyi onaylıyor.


Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ayrıca kefaletname işlemi gerekebiliyor. Burs ve kredi sonuçlarına e-Devlet burs ve öğrenim kredisi sorgulama ekranından ulaşılabiliyor.


2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar?

2026 yılında burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencinin eğitim seviyesine göre değişiyor. Aylık ödeme tutarları şöyle:


- Lisans: 4.000 TL

- Yüksek lisans: 8.000 TL

- Doktora: 12.000 TL


2027 yılına ilişkin yeni ödeme tutarları henüz açıklanmadı. Öğrencilerin ilk ödeme tarihi, toplu ödeme kapsamı ve yeni tutarlar için Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Başlıklar :kyk bursukykkredi ve yurtlar kurumuöğrenim kredisiburs ödemeleri2026 kyk
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KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar? E-Devlet sorgulama ekranı

KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminin ilk ödeme tarihi ve toplu ödeme kapsamı için henüz resmi açıklama bulunmuyor.

KYK bursu ilk ödeme tarihi belli oldu mu?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, kasım ayında açıklanan sonuçların ardından ilk ödemelerini bekliyor. Ödemelerin başlayacağı kesin tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusuyla netleşecek.


Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde eğitim öğretim yılının başladığı ekim ayı esas alınıyor. Başvuru sonuçlarının açıklanması, taahhütname onaylarının tamamlanması ve diğer işlemler nedeniyle ilk ödemenin hesaba aktarılma tarihi farklılaşabiliyor.


İlk ödemenin hangi gün yapılacağı ve kaç aylık tutarı kapsayacağı henüz açıklanmadı. Ekim, kasım ve aralık aylarına ait tutarların birlikte yatırılıp yatırılmayacağı da resmi duyuruyla belli olacak.

Düzenli KYK ödemeleri ayın kaçında yapılıyor?

Düzenli burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara aktarılıyor.


Ödeme günleri şöyle:

- Son hanesi 0 olanlar: Ayın 6’sı

- Son hanesi 2 olanlar: Ayın 7’si

- Son hanesi 4 olanlar: Ayın 8’i

- Son hanesi 6 olanlar: Ayın 9’u

- Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10’u


Yeni hak sahiplerinin ilk ödeme tarihine ilişkin duyuru ise ayrıca bekleniyor.


Taahhütname onayı e-Devlet üzerinden yapılıyor

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, belirtilen süre içinde taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. Süresi içinde onay vermeyen öğrenciler, burs veya kredi hakkından vazgeçmiş sayılıyor.


Taahhütname onayı için şu adımlar izleniyor:

1. e-Devlet’e T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın.

2. Arama alanına “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın.

3. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ilgili hizmeti açın.

4. Burs veya kredi bilgilerinizi ve taahhütname koşullarını inceleyin.

5. Ekrandaki yönlendirmelerle onayı tamamlayın.

6. İşlemin başarıyla gerçekleştiğini kontrol edin.

18 yaşından küçük öğrenciler için önce anne veya babanın e-Devlet üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor. Öğrenci, bu işlemin ardından kendi hesabından taahhütnameyi onaylıyor.


Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ayrıca kefaletname işlemi gerekebiliyor. Burs ve kredi sonuçlarına e-Devlet burs ve öğrenim kredisi sorgulama ekranından ulaşılabiliyor.


2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar?

2026 yılında burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencinin eğitim seviyesine göre değişiyor. Aylık ödeme tutarları şöyle:


- Lisans: 4.000 TL

- Yüksek lisans: 8.000 TL

- Doktora: 12.000 TL


2027 yılına ilişkin yeni ödeme tutarları henüz açıklanmadı. Öğrencilerin ilk ödeme tarihi, toplu ödeme kapsamı ve yeni tutarlar için Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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