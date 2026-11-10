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İŞKUR İŞÇİ ALIMI KASIM 2026: İlkokul mezunlarına uygun iş ilanları açıldı! KPSS şartsız personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Temizlik, güvenlik ve beden işçisi alımı başvuru ekranı

19:21, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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İŞKUR iş ilanları kapsamında KPSS şartı aranmadan temizlik görevlisi, beden işçisi ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplam 3 bin 600 kişilik kontenjan bulunuyor. İlkokuldan üniversiteye kadar farklı eğitim düzeylerinden adayların başvurabildiği ilanlarda hangi meslek için kaç kişi aranıyor, başvuru şartları neler ve İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılıyor?

İŞKUR iş ilanları kapsamında temizlik, güvenlik ve beden işçisi pozisyonlarında toplam 3 bin 600 kişilik kontenjan bulunuyor. KPSS puanı aranmayan ilanlara farklı eğitim düzeylerinden adaylar, mesleğe ve ilana özel koşulları karşılamaları halinde başvurabiliyor.


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Türkiye genelinde yayımlanan İŞKUR iş ilanları, temizlik görevlisi, beden işçisi ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylara başvuru imkânı sunuyor. Toplam 3 bin 600 kişilik kontenjan için başvurular, kurumun internet sitesindeki iş ilanları ekranından yapılabiliyor.

En fazla kontenjan temizlik görevlisi ilanlarında

İlanlarda en yüksek kontenjan, 2 bin 304 kişiyle temizlik görevlisi pozisyonuna ayrılıyor. Bunu 695 kişilik beden işçisi ve 430 kişilik silahsız özel güvenlik görevlisi kontenjanları izliyor.


Mesleklere göre kontenjan dağılımı şöyle:


- Temizlik görevlisi: 2 bin 304 kişi

- Beden işçisi: 695 kişi

- Hastane temizlik görevlisi: 34 kişi

- Güvenlik görevlisi: 35 kişi

- Silahlı özel güvenlik görevlisi: 102 kişi

- Silahsız özel güvenlik görevlisi: 430 kişi

Başvuru için hangi şartlar aranıyor?

KPSS puanı şartı bulunmayan ilanlara ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları, eğitim durumlarına uygun olması koşuluyla başvurabiliyor. Adayların İŞKUR'a kayıtlı olması veya başvuru için kayıt yaptırması gerekiyor.


Başvurularda ilgili mesleğin özel koşullarının da karşılanması isteniyor. Güvenlik görevlisi ilanlarında, başvurulan pozisyona uygun özel güvenlik kimlik kartına sahip olma şartı bulunuyor.

İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvurulur?

Adaylar, İŞKUR'un e-Şube adresine giriş yaparak başvurmak istedikleri mesleğe ait ilanlara ulaşabiliyor.


Başvuru için izlenecek adımlar şunlar:

- İş Arayan bölümüne giriş yapın.

- İş İlanları ekranını açın.

- Başvurmak istediğiniz mesleğin adını aratın.

- Eğitim durumunuza ve mesleki yeterliliklerinize uygun ilanı seçerek başvurunuzu yapın.


Başvurularda seçilen ilanın eğitim ve mesleki yeterlilik koşulları esas alınıyor.


İŞKUR İŞÇİ ALIMI İLANLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İŞKUR İŞÇİ ALIMI KASIM 2026: İlkokul mezunlarına uygun iş ilanları açıldı! KPSS şartsız personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Temizlik, güvenlik ve beden işçisi alımı başvuru ekranı

İŞKUR iş ilanları kapsamında temizlik, güvenlik ve beden işçisi pozisyonlarında toplam 3 bin 600 kişilik kontenjan bulunuyor. KPSS puanı aranmayan ilanlara farklı eğitim düzeylerinden adaylar, mesleğe ve ilana özel koşulları karşılamaları halinde başvurabiliyor.


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Türkiye genelinde yayımlanan İŞKUR iş ilanları, temizlik görevlisi, beden işçisi ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylara başvuru imkânı sunuyor. Toplam 3 bin 600 kişilik kontenjan için başvurular, kurumun internet sitesindeki iş ilanları ekranından yapılabiliyor.

En fazla kontenjan temizlik görevlisi ilanlarında

İlanlarda en yüksek kontenjan, 2 bin 304 kişiyle temizlik görevlisi pozisyonuna ayrılıyor. Bunu 695 kişilik beden işçisi ve 430 kişilik silahsız özel güvenlik görevlisi kontenjanları izliyor.


Mesleklere göre kontenjan dağılımı şöyle:


- Temizlik görevlisi: 2 bin 304 kişi

- Beden işçisi: 695 kişi

- Hastane temizlik görevlisi: 34 kişi

- Güvenlik görevlisi: 35 kişi

- Silahlı özel güvenlik görevlisi: 102 kişi

- Silahsız özel güvenlik görevlisi: 430 kişi

Başvuru için hangi şartlar aranıyor?

KPSS puanı şartı bulunmayan ilanlara ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları, eğitim durumlarına uygun olması koşuluyla başvurabiliyor. Adayların İŞKUR'a kayıtlı olması veya başvuru için kayıt yaptırması gerekiyor.


Başvurularda ilgili mesleğin özel koşullarının da karşılanması isteniyor. Güvenlik görevlisi ilanlarında, başvurulan pozisyona uygun özel güvenlik kimlik kartına sahip olma şartı bulunuyor.

İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvurulur?

Adaylar, İŞKUR'un e-Şube adresine giriş yaparak başvurmak istedikleri mesleğe ait ilanlara ulaşabiliyor.


Başvuru için izlenecek adımlar şunlar:

- İş Arayan bölümüne giriş yapın.

- İş İlanları ekranını açın.

- Başvurmak istediğiniz mesleğin adını aratın.

- Eğitim durumunuza ve mesleki yeterliliklerinize uygun ilanı seçerek başvurunuzu yapın.


Başvurularda seçilen ilanın eğitim ve mesleki yeterlilik koşulları esas alınıyor.


İŞKUR İŞÇİ ALIMI İLANLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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