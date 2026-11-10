İŞKUR İŞÇİ ALIMI KASIM 2026: İlkokul mezunlarına uygun iş ilanları açıldı! KPSS şartsız personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Temizlik, güvenlik ve beden işçisi alımı başvuru ekranı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak, Ek Zam Hesabı Çıktı Mı?
2027 emekli maaş zammı için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin bekleyişi sürüyor. Yeni yılda aylıklarına yapılacak artışı öğrenmek isteyen emekliler, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerine odaklandı. Ocak 2027 maaşlarının belirlenmesinde etkili olacak kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklaması da gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Bakanın emekli aylıklarına yönelik değerlendirmelerinin ardından milyonlarca vatandaş, mevcut enflasyon zammına ilave bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon farkının yanı sıra yeni dönemde maaşlarına yansıyabilecek ek artışları merak ediyor. Henüz kesinleşmiş zam oranı bulunmazken yıl sonu enflasyon verileri ve yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2027 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni aylıkları kaç TL olacak?
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