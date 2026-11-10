Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 11 Kasım 2026 Van, Bitlis, İstanbul, Ankara ve Antalya' da okullar tatil mi?

Ankara, İstanbul, Van ve Bitlis’te okul var mı?

Ankara ve İstanbul’da 11 Kasım Çarşamba günü için il genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmış değil. Yeni bir karar duyurulmadığı sürece dersler normal programına göre yapılacak.





Van ve Bitlis’te de 11 Kasım için açıklanmış genel bir kar tatili kararı bulunmuyor. Van’da 9 Kasım’da bazı ilçelerde taşımalı eğitime verilen ara, 11 Kasım tarihini kapsamıyor.