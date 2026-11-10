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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 11 Kasım 2026 Van, Bitlis, İstanbul, Ankara ve Antalya' da okullar tatil mi?

20:51, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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11 Kasım 2026 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde okul var? Türkiye genelinde eğitime ara verilmesine yönelik bir karar bulunmazken Antalya’nın 7 ilçesinde COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım’da uzaktan eğitim uygulanacak; Ankara, İstanbul, Van ve Bitlis’teki okul durumu, kar tatili duyurularının takip edileceği resmî kanallar ve kasım ara tatili takvimine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

11 Kasım okullar tatil mi sorusu gündemdeyken, Türkiye genelinde eğitime ara verilmesine yönelik bir karar bulunmuyor. Antalya’nın 7 ilçesinde ise COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım’da dersler uzaktan yapılacak.


11 Kasım okullar tatil mi sorusunun yanıtı, yerel kararlarla şekilleniyor. 11 Kasım 2026 Çarşamba günü ayrıca tatil kararı alınmayan yerlerde eğitim normal programında sürecek; Antalya Valiliğinin kararıyla 7 ilçede iki gün boyunca uzaktan eğitim uygulanacak.

Antalya’da hangi ilçelerde uzaktan eğitim yapılacak?

Antalya’da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle yayımlanan 2026/11 sayılı genelge kapsamında, 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verilecek. Bu ilçelerdeki resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kurumlarda eğitim uzaktan sürdürülecek.


Kararın kapsadığı ilçeler şunlar:

- Aksu

- Döşemealtı

- Kepez

- Konyaaltı

- Manavgat

- Muratpaşa

- Serik


Uygulama, derslerin tamamen durdurulması anlamına gelmiyor; eğitim iki gün boyunca uzaktan devam edecek. Antalya’nın diğer ilçelerinde ise yüz yüze eğitim sürecek. antalya.meb.gov.tr

Ankara, İstanbul, Van ve Bitlis’te okul var mı?

Ankara ve İstanbul’da 11 Kasım Çarşamba günü için il genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmış değil. Yeni bir karar duyurulmadığı sürece dersler normal programına göre yapılacak.


Van ve Bitlis’te de 11 Kasım için açıklanmış genel bir kar tatili kararı bulunmuyor. Van’da 9 Kasım’da bazı ilçelerde taşımalı eğitime verilen ara, 11 Kasım tarihini kapsamıyor.

Kar tatili kararları nereden takip edilir?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından duyuruluyor. Yerel kararlar için şu kanallar takip edilebilir:

- Valiliklerin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları

- Kaymakamlıkların resmî açıklamaları

- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin duyuruları

Öğrencilerin ve velilerin, açıklamalarda belirtilen tarih ile il ve ilçe kapsamına dikkat etmesi gerekiyor.

Kasım ara tatili 16 Kasım’da başlayacak

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte tatil dönemi, 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. meb.gov.tr


Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 11 Kasım’daki eğitim durumu için ise ilgili bölgede alınabilecek yeni kararların takip edilmesi gerekiyor.

Başlıklar :okullar tatil miokul tatiliantalyaankara
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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 11 Kasım 2026 Van, Bitlis, İstanbul, Ankara ve Antalya' da okullar tatil mi?

11 Kasım okullar tatil mi sorusu gündemdeyken, Türkiye genelinde eğitime ara verilmesine yönelik bir karar bulunmuyor. Antalya’nın 7 ilçesinde ise COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım’da dersler uzaktan yapılacak.


11 Kasım okullar tatil mi sorusunun yanıtı, yerel kararlarla şekilleniyor. 11 Kasım 2026 Çarşamba günü ayrıca tatil kararı alınmayan yerlerde eğitim normal programında sürecek; Antalya Valiliğinin kararıyla 7 ilçede iki gün boyunca uzaktan eğitim uygulanacak.

Antalya’da hangi ilçelerde uzaktan eğitim yapılacak?

Antalya’da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle yayımlanan 2026/11 sayılı genelge kapsamında, 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verilecek. Bu ilçelerdeki resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kurumlarda eğitim uzaktan sürdürülecek.


Kararın kapsadığı ilçeler şunlar:

- Aksu

- Döşemealtı

- Kepez

- Konyaaltı

- Manavgat

- Muratpaşa

- Serik


Uygulama, derslerin tamamen durdurulması anlamına gelmiyor; eğitim iki gün boyunca uzaktan devam edecek. Antalya’nın diğer ilçelerinde ise yüz yüze eğitim sürecek. antalya.meb.gov.tr

Ankara, İstanbul, Van ve Bitlis’te okul var mı?

Ankara ve İstanbul’da 11 Kasım Çarşamba günü için il genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmış değil. Yeni bir karar duyurulmadığı sürece dersler normal programına göre yapılacak.


Van ve Bitlis’te de 11 Kasım için açıklanmış genel bir kar tatili kararı bulunmuyor. Van’da 9 Kasım’da bazı ilçelerde taşımalı eğitime verilen ara, 11 Kasım tarihini kapsamıyor.

Kar tatili kararları nereden takip edilir?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından duyuruluyor. Yerel kararlar için şu kanallar takip edilebilir:

- Valiliklerin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları

- Kaymakamlıkların resmî açıklamaları

- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin duyuruları

Öğrencilerin ve velilerin, açıklamalarda belirtilen tarih ile il ve ilçe kapsamına dikkat etmesi gerekiyor.

Kasım ara tatili 16 Kasım’da başlayacak

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte tatil dönemi, 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. meb.gov.tr


Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 11 Kasım’daki eğitim durumu için ise ilgili bölgede alınabilecek yeni kararların takip edilmesi gerekiyor.

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