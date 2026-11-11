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Petrol fiyatları çakıldı akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi arttı: Önce benzin, ardından motorine indirim yolda

00:20, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 00:23, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki düşüşün ardından beklenen indirimlerle yeniden gündemde. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatları ne zaman düşecek, indirimler pompaya hangi gün yansıyacak? sorularına yanıt ararken indirim ile ilgili resmi açıklama ise henüz yapılmadı. İşte 11 Kasım 2026 akaryakıt piyasasındaki son gelişmeler ve beklenen indirim tutarları...

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatları için yeni indirim beklentisi oluştu. Akaryakıt fiyatları için benzinde litre başına 3-3,5 TL, motorinde ise yaklaşık 4 TL indirim bekleniyor. Benzinde 12 Kasım, motorinde 14 Kasım için öngörülen indirimlerin tutarları ise henüz kesinleşmedi.

Brent petrol 89,89 dolara kadar geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, önceki işlem gününde yüzde 5’in üzerinde değer kaybetmesinin ardından yeni işlem gününde de düşüşünü sürdürdü. Gün içinde Brent petrol 89,89 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol 84 dolar bandına indi.


Ekim sonunda görülen yüksek seviyelerin ardından petrol fiyatlarındaki gerileme belirginleşti. İran’daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler, düşüşte etkili olan gelişmeler arasında gösteriliyor.


Benzin ve motorinde ne kadar indirim bekleniyor?

Beklenen indirimlerin litre başına tutarları ve öngörülen uygulama tarihleri şöyle:


- Benzin: 12 Kasım Perşembe gününden itibaren 3–3,5 TL indirim.

- Motorin: 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren yaklaşık 4 TL indirim.


Bu tutarlar henüz kesinleşmiş değil. İndirim miktarlarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.


11 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları


İstanbul Avrupa Yakası

- Benzin: 74,60 TL

- Motorin: 95,20 TL

- LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

- Benzin: 74,40 TL

- Motorin: 95,00 TL

- LPG: 50,10 TL

Ankara

- Benzin: 75,60 TL

- Motorin: 96,30 TL

- LPG: 50,79 TL

İzmir

- Benzin: 75,80 TL

- Motorin: 96,60 TL

- LPG: 50,70 TL

Başlıklar :akaryakıt fiyatlarıbenzinmotorinakaryakıt indirimi
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Petrol fiyatları çakıldı akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi arttı: Önce benzin, ardından motorine indirim yolda

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatları için yeni indirim beklentisi oluştu. Akaryakıt fiyatları için benzinde litre başına 3-3,5 TL, motorinde ise yaklaşık 4 TL indirim bekleniyor. Benzinde 12 Kasım, motorinde 14 Kasım için öngörülen indirimlerin tutarları ise henüz kesinleşmedi.

Brent petrol 89,89 dolara kadar geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, önceki işlem gününde yüzde 5’in üzerinde değer kaybetmesinin ardından yeni işlem gününde de düşüşünü sürdürdü. Gün içinde Brent petrol 89,89 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol 84 dolar bandına indi.


Ekim sonunda görülen yüksek seviyelerin ardından petrol fiyatlarındaki gerileme belirginleşti. İran’daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler, düşüşte etkili olan gelişmeler arasında gösteriliyor.


Benzin ve motorinde ne kadar indirim bekleniyor?

Beklenen indirimlerin litre başına tutarları ve öngörülen uygulama tarihleri şöyle:


- Benzin: 12 Kasım Perşembe gününden itibaren 3–3,5 TL indirim.

- Motorin: 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren yaklaşık 4 TL indirim.


Bu tutarlar henüz kesinleşmiş değil. İndirim miktarlarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.


11 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları


İstanbul Avrupa Yakası

- Benzin: 74,60 TL

- Motorin: 95,20 TL

- LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

- Benzin: 74,40 TL

- Motorin: 95,00 TL

- LPG: 50,10 TL

Ankara

- Benzin: 75,60 TL

- Motorin: 96,30 TL

- LPG: 50,79 TL

İzmir

- Benzin: 75,80 TL

- Motorin: 96,60 TL

- LPG: 50,70 TL

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