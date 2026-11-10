ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 EGM 123. dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar? E-Devlet sorgulama ekranı

2026-2027 döneminde KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödeme takvimini ve hesaplarına yatırılacak tutarları bekliyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, ilk ödemeler toplu mu yapılacak? Kesin ödeme tarihi henüz açıklanmazken 2026 burs tutarları, T.C. kimlik numarasına göre ödeme günleri ve ödemelerden yararlanmak için tamamlanması gereken e-Devlet taahhütname onayının ayrıntıları haberimizde.