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Altın fiyatları ABD verisi sonrası geriledi: Ons altında düşüş yüzde 2’yi aştı

18:43, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Altın fiyatları, ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından geriledi; ons altın yüzde 2,1 düşüşle 4.054 dolar seviyesine indi. Kâr satışlarının da etkili olduğu piyasada gram altın 6.542 TL, çeyrek altın 10.728 TL’den satılırken, 10 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ve ABD enflasyon verisinin ayrıntıları öne çıktı.

Altın fiyatları, ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından geriledi; ons altındaki kayıp yüzde 2,1’e ulaştı. Ons altın 4.054 dolar seviyesine inerken gram altının saat 18.25 itibarıyla satış fiyatı 6.542 TL oldu.


ABD’de ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanması, 10 Kasım 2026’da altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artırdı. Önceki seansta ons başına 4.150 dolar sınırına yaklaşan altın, kâr satışlarının da etkisiyle yüzde 2,1 düşerek 4.054 dolar seviyesine geriledi.

ABD’de aylık enflasyon yüzde 0,4 oldu

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeyken eylül ayında aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak kaydedilmişti.


Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE de beklentileri aştı. Ekim ayına ilişkin veriler şöyle gerçekleşti:

- Aylık TÜFE: Yüzde 0,4; piyasa beklentisi yüzde 0,3.

- Aylık çekirdek TÜFE: Yüzde 0,3; piyasa beklentisi yüzde 0,2.

- Önceki ayın çekirdek TÜFE artışı: Yüzde 0,3.

Enflasyonda barınma maliyetleri öne çıktı

Barınma endeksi, ekimde aylık yüzde 0,3 yükselerek genel endeksteki aylık artışın yüzde 30’undan fazlasını oluşturdu. Gıda ve enerji kalemlerinde de fiyat artışları sürdü.

- Gıda endeksi: Yüzde 0,5 arttı.

- Evde tüketilen gıda endeksi: Yüzde 0,4 yükseldi.

- Dışarıda tüketilen gıda endeksi: Yüzde 0,5 arttı.

- Enerji endeksi: Eylüldeki yüzde 5,2’lik artışın ardından ekimde yüzde 0,7 yükseldi.

Altında kâr satışları ve faiz görünümü etkili oldu

Altının önceki seansta kaydettiği yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, bölge ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda İran’a yönelik olası yeni askeri adımları ertelediğini açıklaması da piyasaların izlediği gelişmeler arasında yer aldı.


Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyonun ABD Merkez Bankası (Fed) için en büyük risk olmaya devam ettiğini belirterek para politikasında temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Yüksek faiz ortamının sürmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini baskılayan unsurlar arasında bulunuyor.

10 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları

Serbest piyasada saat 18.25 itibarıyla altın satış fiyatları şöyle:


- Gram altın: 6.542 TL

- Çeyrek altın: 10.728 TL

- Yarım altın: 21.452 TL

- Tam altın: 42.771 TL

- Cumhuriyet altını: 42.730 TL

- 22 ayar bilezik: 5.992 TL

Başlıklar :altın fiyatlarıgram altınçeyrek altınons altınabdenflasyon
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Altın fiyatları ABD verisi sonrası geriledi: Ons altında düşüş yüzde 2’yi aştı

Altın fiyatları, ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından geriledi; ons altındaki kayıp yüzde 2,1’e ulaştı. Ons altın 4.054 dolar seviyesine inerken gram altının saat 18.25 itibarıyla satış fiyatı 6.542 TL oldu.


ABD’de ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanması, 10 Kasım 2026’da altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artırdı. Önceki seansta ons başına 4.150 dolar sınırına yaklaşan altın, kâr satışlarının da etkisiyle yüzde 2,1 düşerek 4.054 dolar seviyesine geriledi.

ABD’de aylık enflasyon yüzde 0,4 oldu

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeyken eylül ayında aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak kaydedilmişti.


Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE de beklentileri aştı. Ekim ayına ilişkin veriler şöyle gerçekleşti:

- Aylık TÜFE: Yüzde 0,4; piyasa beklentisi yüzde 0,3.

- Aylık çekirdek TÜFE: Yüzde 0,3; piyasa beklentisi yüzde 0,2.

- Önceki ayın çekirdek TÜFE artışı: Yüzde 0,3.

Enflasyonda barınma maliyetleri öne çıktı

Barınma endeksi, ekimde aylık yüzde 0,3 yükselerek genel endeksteki aylık artışın yüzde 30’undan fazlasını oluşturdu. Gıda ve enerji kalemlerinde de fiyat artışları sürdü.

- Gıda endeksi: Yüzde 0,5 arttı.

- Evde tüketilen gıda endeksi: Yüzde 0,4 yükseldi.

- Dışarıda tüketilen gıda endeksi: Yüzde 0,5 arttı.

- Enerji endeksi: Eylüldeki yüzde 5,2’lik artışın ardından ekimde yüzde 0,7 yükseldi.

Altında kâr satışları ve faiz görünümü etkili oldu

Altının önceki seansta kaydettiği yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, bölge ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda İran’a yönelik olası yeni askeri adımları ertelediğini açıklaması da piyasaların izlediği gelişmeler arasında yer aldı.


Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyonun ABD Merkez Bankası (Fed) için en büyük risk olmaya devam ettiğini belirterek para politikasında temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Yüksek faiz ortamının sürmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini baskılayan unsurlar arasında bulunuyor.

10 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları

Serbest piyasada saat 18.25 itibarıyla altın satış fiyatları şöyle:


- Gram altın: 6.542 TL

- Çeyrek altın: 10.728 TL

- Yarım altın: 21.452 TL

- Tam altın: 42.771 TL

- Cumhuriyet altını: 42.730 TL

- 22 ayar bilezik: 5.992 TL

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