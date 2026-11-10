11 Kasım'da tatil olan iller hangileri? Yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik son dakika açıklamaları

10/11/2026, Salı17:07
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi10 Kasım 2026 16:54 SalıSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü10 Kasım 2026 16:32 SalıSON DAKİKA
Yalova'da denetimlerde ortaya çıktı10 Kasım 2026 16:26 SalıSON DAKİKA
Binlerce kişiye yeni kariyer kapısı aralanacak 10 Kasım 2026 15:55 SalıSON DAKİKA
Kapış kapış satılan lezzetin sırrı ortaya çıktı10 Kasım 2026 15:40 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüÖzel hastanede temizlik personeli ameliyata girdi iddiası: CİMER şikayeti sonrası harekete geçildiİzmir'de fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldiBakanlıktan 'peynir' düzenlemesi: Etiketlerde bu ifadeler yasaklandı

11 Kasım'da tatil olan iller hangileri? Yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik son dakika açıklamaları

16:22, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ankara'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Başkentte özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, Ankara Valiliğinden gelecek olası kar tatili açıklamasını beklemeye başladı. Sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler, hava koşullarının eğitim öğretimi etkileyip etkilemeyeceğini araştırırken gözler resmî duyurulara çevrildi. Şu ana kadar Ankara genelinde 11 Kasım Çarşamba günü için eğitime ara verildiğine ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgilere göre okullarda eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Ancak soğuk hava, buzlanma ve ulaşım koşullarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Valilikten yeni bir karar gelmesi durumunda tatil uygulamasının kapsamı da netleşecek. Peki, 11 Kasım Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği son durum.

11 Kasım Çarşamba günü Ankara'da okulların açık olup olmayacağı, başkentte etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışının ardından öğrencilerin gündemine yerleşti. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde görülen kar yağışı, sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini artırdı. Ankara Valiliğinin eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, resmî duyuruların yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Mevcut bilgilere göre 11 Kasım için Ankara genelinde alınmış bir kar tatili kararı bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılmadığı sürece resmî ve özel okullarda derslerin normal program doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve ulaşım koşulları da önem kazanıyor. Öğrenciler, sabah okula gitmeden önce Valilik tarafından yapılabilecek yeni açıklamaları takip ediyor. Peki, Ankara Valiliği 11 Kasım için okulları tatil etti mi, yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılacak mı?

11 KASIM ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ankara Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadığı takdirde kent genelinde okulların normal eğitim düzeninde faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

ANKARA'DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı merak edilmeye devam ediyor. Valilik tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, Valilik tarafından kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılması hâlinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Başlıklar :okulöğrencikar tatili
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

11 Kasım'da tatil olan iller hangileri? Yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik son dakika açıklamaları

11 Kasım Çarşamba günü Ankara'da okulların açık olup olmayacağı, başkentte etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışının ardından öğrencilerin gündemine yerleşti. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde görülen kar yağışı, sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini artırdı. Ankara Valiliğinin eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, resmî duyuruların yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Mevcut bilgilere göre 11 Kasım için Ankara genelinde alınmış bir kar tatili kararı bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılmadığı sürece resmî ve özel okullarda derslerin normal program doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve ulaşım koşulları da önem kazanıyor. Öğrenciler, sabah okula gitmeden önce Valilik tarafından yapılabilecek yeni açıklamaları takip ediyor. Peki, Ankara Valiliği 11 Kasım için okulları tatil etti mi, yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılacak mı?

11 KASIM ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ankara Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadığı takdirde kent genelinde okulların normal eğitim düzeninde faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

ANKARA'DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı merak edilmeye devam ediyor. Valilik tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, Valilik tarafından kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılması hâlinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet