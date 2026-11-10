Aile Hekimliği sonuçları: Aile Hekimliği 2026/9. ek yerleştirme sonuçları isim istesi

Erken emeklilik için 8 formül sıralandı: SGK'da 1800 - 3600 - 5400 prim günü olana kritik tablo çıktı
Kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca çalışan için yeni bir dönem başlarken, mevcut sosyal güvenlik mevzuatında bulunan erken emeklilik seçenekleri yeniden gündeme geldi. Geçen hafta gelen açıklamalar neticesinde, kademeli emeklilik düzenlemesinin yapılmayacağı yönündeki açıklamaların doğrulanması, emeklilik yaşını bekleyen vatandaşların alternatif haklara yönelmesine neden oldu. Yeni bir yasal düzenleme beklentisi devam ederken yürürlükteki sistem, belirli şartları karşılayan sigortalılara farklı yöntemlerle emeklilik imkânı sunuyor. Doğum ve askerlik borçlanması, malulen emeklilik, yıpranma payı ve kısmi emeklilik gibi uygulamalar, çalışanların değerlendirebileceği seçenekler arasında yer alıyor. Bu yöntemlerin bazıları eksik prim günlerinin tamamlanmasına katkı sağlarken bazıları belirli koşullarda emeklilik tarihinin öne çekilmesine imkân tanıyor. Ancak her sigortalının aynı haklardan yararlanması mümkün olmuyor. İlk işe giriş tarihi, prim ödeme geçmişi, çalışma koşulları ve ilgili uygulamaların özel şartları emeklilik hesabında belirleyici oluyor. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesi olmadan hangi yöntemlerle daha erken emekli olunabilir? İşte mevcut mevzuatta yer alan 8 farklı seçenek.
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