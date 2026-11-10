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Fon fiyatları saat kaçta güncellenir güncel fiyatlar saat kaçta belli olur? Yatırım fon fiyatları, günlük değişim oranları ve getiri karşılaştırmaları

11:58, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 11:58, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yatırım Fonları Güncel Fiyatları ve Fiyat Değişimleri

Yatırım fonu fiyatları ve fiyat değişimleri, birikimlerini farklı yatırım araçlarında değerlendirmek isteyenler için önemli göstergeler arasında yer alır. Fonların güncel birim pay değerlerini, günlük değişim oranlarını ve geçmiş dönem getirilerini inceleyerek performanslarını karşılaştırabilir, yatırım tercihlerinize uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz. İşte yatırım fon fiyatları, günlük değişim oranları ve getiri karşılaştırmaları.

Yatırım fonlarının fiyatları, portföydeki varlıkların belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanan değeri üzerinden ilan edilir. Fiyatın ne zaman hesaplanacağı; fonun türüne, yatırım yaptığı piyasalara, değerleme sıklığına ve işlem koşullarına göre değişebilir. Peki yatırım fonu fiyatları nasıl hesaplanır, yarım fonu alım ve satım emirleri hangi fiyattan gerçekleşir?

Fon emrinin hangi fiyat üzerinden gerçekleşeceği; emrin verildiği zamana, fonun fiyatlama yöntemine ve alım-satım esaslarına göre belirlenir. Fonlarda genellikle bir emir kesim saati bulunur. Kesim saatine kadar verilen emirler ile bu saatten sonra iletilen emirler farklı değerleme günlerinin fiyatları üzerinden gerçekleşebilir. Bazı fonlarda bilinen son fiyat kullanılırken bazı fonlarda işlem, emir verildikten sonra hesaplanacak fiyat üzerinden tamamlanabilir.

Yatırım Fonu Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Yatırım fonunun birim pay fiyatı, fon toplam değerinin değerleme gününde tedavülde bulunan katılma payı sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

İlk olarak portföydeki pay senetleri, kira sertifikaları, kıymetli madenler, yabancı varlıklar ve diğer araçlar fonun izahnamesinde belirtilen esaslara göre değerlenir. Böylece fon portföy değerine ulaşılır. Bu değere fonun alacakları eklenir; borçları ve fon bünyesinden karşılanan giderleri düşülerek fon toplam değeri belirlenir. Ardından şu hesaplama yapılır: Birim Pay Fiyatı = Fon Toplam Değeri / Tedavüldeki Katılma Payı Sayısı

Portföydeki varlıkların değer kazanması birim pay fiyatını artırabilir, değer kaybetmesi ise fiyatın düşmesine neden olabilir.

Yatırım Fonu Fiyatları Ne Zaman Güncellenir?

Birçok yatırım fonunda birim pay fiyatı günlük olarak hesaplanır ve ilan edilir. Bu fonların fiyatları, pay senetleri gibi gün içinde sürekli değişmez. Bununla birlikte bütün fonlar için geçerli tek bir hesaplama saati veya fiyatlama sıklığı bulunmaz. Fiyatın hesaplanma zamanı şu unsurlara göre farklılaşabilir:

  • Fonun türü
  • Değerleme sıklığı
  • Yatırım yapılan piyasalar
  • Yerli ve yabancı varlıkların portföydeki ağırlığı
  • İlgili piyasaların çalışma ve tatil takvimleri

Yabancı varlıklara yatırım yapan fonlarda ilgili piyasaların kapanış saatleri fiyatlama zamanını etkileyebilir. Belirli günlerde değerlenen fonlarda ise birim pay fiyatı her iş günü hesaplanmayabilir.

Yatırım Fonları Güncel Fiyatları ve Fiyat Değişimleri

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Başlıklar :Yatırım FonlarıYatırım Fonları Güncel FiyatlarıYatırım Fonları Fiyat Değişimleri
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Fon fiyatları saat kaçta güncellenir güncel fiyatlar saat kaçta belli olur? Yatırım fon fiyatları, günlük değişim oranları ve getiri karşılaştırmaları
Yatırım Fonları Güncel Fiyatları ve Fiyat Değişimleri
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