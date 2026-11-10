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Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?

09:58, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:58, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı listesi netleşti. İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi Kültür Merkezi Mavi Salonda yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu 5899 başvuran öğrenciden 1324 öğrenci İŞKUR Gençlik Programından yararlanmaya hak kazandı. Peki İBU İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmalarına ve gelir elde etmelerine destek veren bir istihdam uyum programı olan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları tamamlandı. 2026-2027 akademik yılı için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 27-31 Ekim 2026 tarihlerinde alındı. Başvuru yapan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı noter kurası sonuçları isim listesini merak etmeye başladı.


İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?

İŞKUR’un üniversitelerle birlikte katılımcı (öğrencilerin) istihdam edilebilirliğini artırmak ve aynı zamanda bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmak amacıyla başlattığı İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi Kültür Merkezi Mavi Salonda yapıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu 5899 başvuran öğrenciden 1324 öğrenci İŞKUR Gençlik Programından yararlanmaya hak kazandı. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi yakında duyurulacağı üniversite tarafından açıklandı.


Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı



İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.


İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?

a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi

c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi 

ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi 

e) Finansal okuryazarlık eğitimi 

f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.

Başlıklar :Bolu İzzet Baysal ÜniversitesiİBUİŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları
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Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmalarına ve gelir elde etmelerine destek veren bir istihdam uyum programı olan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları tamamlandı. 2026-2027 akademik yılı için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 27-31 Ekim 2026 tarihlerinde alındı. Başvuru yapan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı noter kurası sonuçları isim listesini merak etmeye başladı.


İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?

İŞKUR’un üniversitelerle birlikte katılımcı (öğrencilerin) istihdam edilebilirliğini artırmak ve aynı zamanda bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmak amacıyla başlattığı İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi Kültür Merkezi Mavi Salonda yapıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu 5899 başvuran öğrenciden 1324 öğrenci İŞKUR Gençlik Programından yararlanmaya hak kazandı. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi yakında duyurulacağı üniversite tarafından açıklandı.


Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı



İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.


İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?

a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi

c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi 

ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi 

e) Finansal okuryazarlık eğitimi 

f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.

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