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VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? vgm.gov.tr

09:31, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:31, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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2026-2027 eğitim öğretim dönemi VGM burs sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim yardımlarından yararlanmak isteyen adaylar, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasını bekliyor. Ortaöğrenim burs başvurularının 20 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvurularının ise 31 Ekim'de sona ermesinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte VGM burslarına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Başvuru yapan öğrenciler ve veliler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sorgulama ekranını takip ediyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs programına başvuran öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim eğitim yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursları için başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Ortaöğrenim başvuruları 6-20 Ekim, yükseköğrenim başvuruları ise 22-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan öğrenciler, VGM tarafından yapılacak duyuruyla burs almaya hak kazananların belli olmasını bekliyor. Sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz paylaşılmazken, adaylar resmi sorgulama ekranına ilişkin gelişmeleri araştırmayı sürdürüyor. Peki, VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar hangi internet adresinden öğrenilecek? İşte merak edilenler...


VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı.

VGM burs sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

Geçmiş yılların takvimi dikkate alındığında sonuçların kasım ayında ilan edilmesi bekleniyor.


VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları, açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Başvuru yapan öğrenciler sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026-2027 VGM BURSU KAÇ TL OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burs tutarlarını resmi internet sitesinde duyurdu.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı aylık tutarı: 1.750 TL

Ön lisans ve lisans verilen yükseköğrenim bursu ise aylık tutarı: 4.000 TL

Başlıklar :vgmvgm bursvgm burs sonuçları
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VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? vgm.gov.tr

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs programına başvuran öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim eğitim yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursları için başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Ortaöğrenim başvuruları 6-20 Ekim, yükseköğrenim başvuruları ise 22-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan öğrenciler, VGM tarafından yapılacak duyuruyla burs almaya hak kazananların belli olmasını bekliyor. Sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz paylaşılmazken, adaylar resmi sorgulama ekranına ilişkin gelişmeleri araştırmayı sürdürüyor. Peki, VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar hangi internet adresinden öğrenilecek? İşte merak edilenler...


VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı.

VGM burs sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

Geçmiş yılların takvimi dikkate alındığında sonuçların kasım ayında ilan edilmesi bekleniyor.


VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları, açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Başvuru yapan öğrenciler sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026-2027 VGM BURSU KAÇ TL OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burs tutarlarını resmi internet sitesinde duyurdu.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı aylık tutarı: 1.750 TL

Ön lisans ve lisans verilen yükseköğrenim bursu ise aylık tutarı: 4.000 TL

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