10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları normal mesai düzeninde hizmet verip vermediği merak konusu.
Bugün hastaneler, sağlık ocağı açık mı?
10 Kasım resmi tatil takviminde yer almadığı için kamu sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde herhangi bir tatil uygulaması bulunmuyor.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde devlet hastaneleri, sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) ve poliklinikler normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri): Hafta içi mesai saatleri olan 08.00 - 17.00 arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir. Acil Servisler: 7/24 esasına göre kesintisiz sağlık hizmeti sunmayı sürdürecektir. Eczaneler: Nöbetçi eczane usulüne geçilmeksizin normal çalışma saatlerinde açık olacaktır.
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