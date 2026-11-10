HSK LİSTELERİ RESMİ GAZETE'DE 10 KASIM 2026: HSK hakim ve savcıların derece yükselme kararları tam isim listesi

10 Kasım'da okullar tatil mi? Bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı? 2026 resmi tatil takvimi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 2026 Salı günü vefatının 88. yıl dönümünde Türkiye genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak. Anma programları öncesinde öğrenciler ve çalışanlar, ders ve mesai düzenine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okullarda ders işlenecek mi, bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı? Resmi tatil kapsamında bulunmayan 10 Kasım’da eğitim öğretim ve çalışma hayatı devam edecek; saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulacak. İşte Atatürk’ü Anma Günü’nde okullar, kamu kurumları, bankalar ve özel sektördeki çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.