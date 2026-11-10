HSK LİSTELERİ RESMİ GAZETE'DE 10 KASIM 2026: HSK hakim ve savcıların derece yükselme kararları tam isim listesi

Emekli promosyonlarında 32 bin TL’ye varan ödeme: Kasım 2026 banka banka emekli maaşı promosyonları

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ING’de ek koşullarla 32 bin TL’ye, DenizBank ve Yapı Kredi’de 30 bin TL’ye ulaşan kampanyalar öne çıkarken Garanti BBVA, Akbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın teklifleri de maaş tutarı ve kampanya şartlarına göre değişiyor. Peki Kasım 2026 emekli promosyonu ne kadar oldu, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte banka banka nakit promosyon tutarları, ek ödüllerden yararlanma koşulları ve emekli maaşını taşımak isteyenler için başvuru detayları.