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10 Kasım 2026 hastaneler açık mı? Sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? Çalışma düzeni belli oldu

23:27, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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10 Kasım 2026 Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, poliklinik randevuları devam edecek mi? 10 Kasım’ın resmi tatil olmaması nedeniyle devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve özel hastaneler normal mesai düzeninde hizmet verecek; işte muayene planlayanlar için 10 Kasım hastane çalışma saatleri ve eczanelerin çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar.

10 Kasım hastane çalışma saatleri, normal mesai düzenine göre devam edecek. Salı günü devlet hastaneleri, poliklinikler ve aile sağlığı merkezleri açık olacak; acil servisler kesintisiz hizmet verecek.


10 Kasım hastane çalışma saatleri kapsamında, Türkiye genelindeki devlet hastaneleri ve poliklinikler 10 Kasım 2026 Salı günü normal mesai programını sürdürecek. Atatürk’ü Anma Günü’nün resmi tatil olmaması nedeniyle sağlık ocakları olarak bilinen aile sağlığı merkezleri de hizmet vermeye devam edecek.

10 Kasım resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım dolayısıyla tam gün veya yarım gün tatil uygulanmıyor.

Hastaneler ve sağlık ocakları nasıl çalışacak?

Sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik ve randevu işlemleri normal çalışma programı kapsamında yürütülecek. Hizmet düzeni şöyle olacak:


- Devlet hastaneleri ve poliklinikler: Randevulu muayene ve tetkik hizmetleri normal mesai düzeninde sürdürülecek.


- Aile sağlığı merkezleri: Hafta içi çalışma programları kapsamında hizmet verecek.


- Özel hastaneler: 10 Kasım nedeniyle tatil uygulaması yapılmayacak.


- Acil servisler: Günün 24 saati kesintisiz hizmet sunacak.

10 Kasım’da eczaneler açık mı?

Eczaneler, 10 Kasım Salı günü normal çalışma saatlerinde açık olacak. Günün resmi tatil olmaması nedeniyle gündüz hizmeti yalnızca nöbetçi eczanelerle sınırlı olmayacak.

Başlıklar :10 kasım 2026hastanelersağlık ocaklarıçalışma düzeni
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10 Kasım 2026 hastaneler açık mı? Sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? Çalışma düzeni belli oldu

10 Kasım hastane çalışma saatleri, normal mesai düzenine göre devam edecek. Salı günü devlet hastaneleri, poliklinikler ve aile sağlığı merkezleri açık olacak; acil servisler kesintisiz hizmet verecek.


10 Kasım hastane çalışma saatleri kapsamında, Türkiye genelindeki devlet hastaneleri ve poliklinikler 10 Kasım 2026 Salı günü normal mesai programını sürdürecek. Atatürk’ü Anma Günü’nün resmi tatil olmaması nedeniyle sağlık ocakları olarak bilinen aile sağlığı merkezleri de hizmet vermeye devam edecek.

10 Kasım resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım dolayısıyla tam gün veya yarım gün tatil uygulanmıyor.

Hastaneler ve sağlık ocakları nasıl çalışacak?

Sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik ve randevu işlemleri normal çalışma programı kapsamında yürütülecek. Hizmet düzeni şöyle olacak:


- Devlet hastaneleri ve poliklinikler: Randevulu muayene ve tetkik hizmetleri normal mesai düzeninde sürdürülecek.


- Aile sağlığı merkezleri: Hafta içi çalışma programları kapsamında hizmet verecek.


- Özel hastaneler: 10 Kasım nedeniyle tatil uygulaması yapılmayacak.


- Acil servisler: Günün 24 saati kesintisiz hizmet sunacak.

10 Kasım’da eczaneler açık mı?

Eczaneler, 10 Kasım Salı günü normal çalışma saatlerinde açık olacak. Günün resmi tatil olmaması nedeniyle gündüz hizmeti yalnızca nöbetçi eczanelerle sınırlı olmayacak.

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