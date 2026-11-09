Kasım ara tatili için geri sayım: Okullarda ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 9 gün tatil ne zaman başlayacak? MEB 2026 ara tatil takvimi

Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım'da okul var mı? Valilik açıklama yaptı mı hangi il ve ilçelerde kar tatili var?

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler ve veliler, “Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım Salı günü okul var mı?” sorularına yanıt arıyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Ancak kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği, valilik ve kaymakamlıkların açıklamalarıyla belli olmakta.