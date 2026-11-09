Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım'da okul var mı? Valilik açıklama yaptı mı hangi il ve ilçelerde kar tatili var?

09/11/2026, Pazartesi19:03
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
42

Bildirimler

Mesnetsiz iddialara karşı iftira davası açıldı: İşte beş isim hakkında istenen ceza...09 Kasım 2026 18:41 PazartesiSON DAKİKA
İzmir'de demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada beş kişi gözaltına alındı09 Kasım 2026 18:20 PazartesiSON DAKİKA
Yolcuların 'canımızı tehlikeye atıyorsun' isyanına otobüs şoföründen pişkin cevap09 Kasım 2026 17:32 PazartesiSON DAKİKA
Vali Elban duyurdu: Can kaybı 10'a yükseldi, enkaz altında 4 kişi var09 Kasım 2026 16:51 PazartesiSON DAKİKA
İBB 'casusluk' davasında şok bağlantılar deşifre oldu: Telefon rehberinden MOSSAD ve CIA çıktı09 Kasım 2026 16:45 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir'de demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada beş kişi gözaltına alındıVali Elban duyurdu: Can kaybı 10'a yükseldi, enkaz altında 4 kişi varİBB 'casusluk' davasında şok bağlantılar deşifre oldu: Telefon rehberinden MOSSAD ve CIA çıktıAdana'da 4.6 büyüklüğünde depremİzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada 6 kişi can verdi 📌3'ü ağır 13 kişi yaralı 📌Enkaz altındaki 8 işçi aranıyor

Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım'da okul var mı? Valilik açıklama yaptı mı hangi il ve ilçelerde kar tatili var?

17:35, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:35, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yarın okul var mı?

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler ve veliler, “Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım Salı günü okul var mı?” sorularına yanıt arıyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Ancak kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği, valilik ve kaymakamlıkların açıklamalarıyla belli olmakta.

Yurt genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar, kar yağışı ve gece saatlerinde oluşan yoğun buzlanma nedeniyle bazı kentlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Hafta başında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Trabzon'un'da okullar tatil mi?

Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde kentin yüksek kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Peki Trabzon'un'da yarın okullar tatil mi?
Detaylar için tıklayın
.

Van'da okullar tatil mi, Van Valiliğinden açıklama var mı?

Van genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları sebebiyle Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş'te taşımalı eğitime bir gün süreyle ara kararı alındı.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması için tıklayın.

Bitlis'te okullar tatil mi?

Bitlis'te öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında 10 Kasım Salı günü okulların açık olup olmayacağı geliyor. 9 Kasım Pazartesi için Bitlis genelinde eğitime devam etti. 10 Kasım nedeniyle Bitlis'te okullar tatil mi? sorusuna yanıt aranıyor.
Detaylar için tıklayın.
Gündem
Kış erken geldi
Gündem
Lapa lapa kar geliyor: 18 il dondurucu soğuklar ve fırtınaya teslim olacak
Başlıklar :okultatil10 Kasımkar yağışı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım'da okul var mı? Valilik açıklama yaptı mı hangi il ve ilçelerde kar tatili var?
Yarın okul var mı?
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet