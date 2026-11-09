Yarın okullar tatil mi, 10 Kasım'da okul var mı? Valilik açıklama yaptı mı hangi il ve ilçelerde kar tatili var?

Yurt genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar, kar yağışı ve gece saatlerinde oluşan yoğun buzlanma nedeniyle bazı kentlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Hafta başında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.
Trabzon'un'da okullar tatil mi?
Van'da okullar tatil mi, Van Valiliğinden açıklama var mı?
Van genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları sebebiyle Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş'te taşımalı eğitime bir gün süreyle ara kararı alındı.
Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.