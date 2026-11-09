Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreni kapsamında, yeni kaymakamların görev yerleri il ve ilçe kamuoyuyla paylaşıldı.
111. Dönem Kaymakamlar kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır?
İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 29 Haziran’da başlayan 111. Dönem Kaymakamlık Kursu, 6 Kasım’da sona erdi. Geleceğin mülki idare amirlerini sahaya hazırlayan ve staj döneminin en kritik virajı olan yoğun eğitim süreci tamamlandı.
111. Dönem Kaymakamlık Kursu Kursu’nu başarıyla tamamlayan isimler de belli oldu. Dönem birincisi Ünsal Emre Çitçi, ikincisi Kürşathan Atamer, üçüncüsü ise Melike Yeşilbahar oldu. Mevzuat gereği kura çekimine katılmaksızın görev yerlerini doğrudan seçme hakkı kazanan kaymakamlar; Balıkesir’in İvrindi, Bartın’ın Ulus ve Bolu’nun Göynük ilçelerini tercih ettiler.
Diğer kaymakam adaylarının görev yapacakları ilçeler ise bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, kura sonuçlarını çevrim içi olarak sorgulayabilecek.
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