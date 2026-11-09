Karakaş’ın aktardığına göre Ankara’da öne çıkan en güçlü senaryo, emeklinin yaşına ya da çalışıp çalışmadığına göre değil, ödediği prim miktarına göre artış yapılması. Karakaş, “Yaş veya çalışma durumu ayrımı yapılmadan, ‘kim ne kadar prim ödemişse ona göre verilmesi’ ilkesi öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bu modelin hayata geçirilmesi halinde emekliler arasında prim ödeme süresi ve miktarına göre farklı zam oranlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.