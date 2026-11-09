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Bugün kabine toplanıyor: Gündem 2027 emekli zammı! Masadaki en kuvvetli zam senaryosu

11:23, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabine gündeminde; Emeklilere refah payı düzenlemesinden fon soruşturmasına, Terörsüz Türkiye sürecinden ABD-İran hattındaki gerilime kadar pek çok konunun masada olması bekleniyor. Peki emekliye ne kadar seyyanen zam ve refah payı verilecek? İşte emekli zammında masadaki en kuvvetli zam senaryosu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere gittiği Azerbaycan dönüşünde Ankara'da kabine toplantısına başkanlık edecek.

Türkiye ve ekonomi gündemi ve dış gündemle alakalı kritik başlıkların ele alınacağı

Kabine gündeminde; Emeklilere refah payı düzenlemesinin de masada olması bekleniyor.

Yeni Kabine toplantısı 9 Kasım 2026 Pazartesi günü (bugün) yapılacak. Toplantının Beştepe'de saat 16.00 civarında başlaması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19.00-20.00 saatlerinde açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Emekli zammında Ankara kulisi: Masadaki en güçlü formül belli oldu

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli aylıklarına yapılacak artış için Ankara’da birden fazla formül üzerinde çalışıldığını belirterek en güçlü seçeneğin, ödenen prim miktarını esas alan bir zam modeli olduğunu söyledi. Karakaş, seyyanen zam ve refah payının da masada olduğunu, düzenlemenin aralık sonu ya da ocak başında gündeme gelebileceğini ifade etti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik zam düzenlemesinde farklı seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi. Düzenlemenin kasım ayında Meclis gündemine gelmesini beklemediğini belirten Karakaş, takvime ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Şu andaki Ankara’da benim takip ettiğim kadarıyla bütün senaryoların üzerinde çalışılıyor. Bu yasa hemen kasımda gelmeyecek. Aralık sonu, hatta ocağın başında gelir. Zamlar ancak ocağın ilk haftasında kesinleşir.” Karakaş, seyyanen zam ve refah payı seçeneklerinin de değerlendirildiğini belirterek özellikle “refah payının ne kadar olabileceği” üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Karakaş’ın aktardığına göre Ankara’da öne çıkan en güçlü senaryo, emeklinin yaşına ya da çalışıp çalışmadığına göre değil, ödediği prim miktarına göre artış yapılması. Karakaş, “Yaş veya çalışma durumu ayrımı yapılmadan, ‘kim ne kadar prim ödemişse ona göre verilmesi’ ilkesi öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bu modelin hayata geçirilmesi halinde emekliler arasında prim ödeme süresi ve miktarına göre farklı zam oranlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Emekliye ne kadar seyyanen zam ve refah payı verilecek?

Emeklilerin beklentilerine de değinen Karakaş, seyyanen zam seçeneğinin tamamen gündemden çıkmadığını söyledi.

Karakaş, emeklilerin 25 bin 153 TL’lik seyyanen zam beklentisinin bulunduğunu aktarırken, nihai formülün yıl sonu enflasyon verileri ve hükümetin yapacağı düzenleme sonrasında netleşeceğini belirtti. Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin aralık sonu veya ocak ayının ilk günlerinde şekillenmesi bekleniyor.

Başlıklar :Kabine toplantısıemekli zammıKabine toplantısı gündemi
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Bugün kabine toplanıyor: Gündem 2027 emekli zammı! Masadaki en kuvvetli zam senaryosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere gittiği Azerbaycan dönüşünde Ankara'da kabine toplantısına başkanlık edecek.

Türkiye ve ekonomi gündemi ve dış gündemle alakalı kritik başlıkların ele alınacağı

Kabine gündeminde; Emeklilere refah payı düzenlemesinin de masada olması bekleniyor.

Yeni Kabine toplantısı 9 Kasım 2026 Pazartesi günü (bugün) yapılacak. Toplantının Beştepe'de saat 16.00 civarında başlaması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19.00-20.00 saatlerinde açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Emekli zammında Ankara kulisi: Masadaki en güçlü formül belli oldu

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli aylıklarına yapılacak artış için Ankara’da birden fazla formül üzerinde çalışıldığını belirterek en güçlü seçeneğin, ödenen prim miktarını esas alan bir zam modeli olduğunu söyledi. Karakaş, seyyanen zam ve refah payının da masada olduğunu, düzenlemenin aralık sonu ya da ocak başında gündeme gelebileceğini ifade etti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik zam düzenlemesinde farklı seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi. Düzenlemenin kasım ayında Meclis gündemine gelmesini beklemediğini belirten Karakaş, takvime ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Şu andaki Ankara’da benim takip ettiğim kadarıyla bütün senaryoların üzerinde çalışılıyor. Bu yasa hemen kasımda gelmeyecek. Aralık sonu, hatta ocağın başında gelir. Zamlar ancak ocağın ilk haftasında kesinleşir.” Karakaş, seyyanen zam ve refah payı seçeneklerinin de değerlendirildiğini belirterek özellikle “refah payının ne kadar olabileceği” üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Karakaş’ın aktardığına göre Ankara’da öne çıkan en güçlü senaryo, emeklinin yaşına ya da çalışıp çalışmadığına göre değil, ödediği prim miktarına göre artış yapılması. Karakaş, “Yaş veya çalışma durumu ayrımı yapılmadan, ‘kim ne kadar prim ödemişse ona göre verilmesi’ ilkesi öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bu modelin hayata geçirilmesi halinde emekliler arasında prim ödeme süresi ve miktarına göre farklı zam oranlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Emekliye ne kadar seyyanen zam ve refah payı verilecek?

Emeklilerin beklentilerine de değinen Karakaş, seyyanen zam seçeneğinin tamamen gündemden çıkmadığını söyledi.

Karakaş, emeklilerin 25 bin 153 TL’lik seyyanen zam beklentisinin bulunduğunu aktarırken, nihai formülün yıl sonu enflasyon verileri ve hükümetin yapacağı düzenleme sonrasında netleşeceğini belirtti. Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin aralık sonu veya ocak ayının ilk günlerinde şekillenmesi bekleniyor.

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