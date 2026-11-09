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KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, tarih belli mi? KPSS 2026 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

09:11, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:11, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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ÖSYM KPSS önlisans sonuçları açıklanmasıyla birlikte gözler ortaöğretim sonuç sorgulamasına çevrildi. 2026 KPSS Ortaöğretim için 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Türkiye genelinde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı. Adaylara genel yetenek ve genel kültür bölümlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltildi. Sınava giren memur adayları, KPSS ortaöğretim sınav sonuç takvimini merak etmeye başlarken, ÖSYM takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı için sonuç tarihi belli oldu. Peki 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ortaöğretim KPSS sonuç tarihi.

25 Ekim’de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumunun ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. İki yılda bir düzenlenen sınava katılan lise mezunları, puanlarını öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?


Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Sınavın 25 Ekim'de uygulanmasının ardından değerlendirme süreci devam ederken adayların puanları belirlenen tarihte erişime açılacak.

KPSS sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Puanların ilan edilmesiyle birlikte adaylar ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek. Adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

Sınavdan elde edilen puanlar sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içerisinde yeni bir KPSS Ortaöğretim sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

Başlıklar :KPSS sonuçlarıÖSYM sonucukpss önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak
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KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, tarih belli mi? KPSS 2026 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Ekim’de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumunun ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. İki yılda bir düzenlenen sınava katılan lise mezunları, puanlarını öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?


Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Sınavın 25 Ekim'de uygulanmasının ardından değerlendirme süreci devam ederken adayların puanları belirlenen tarihte erişime açılacak.

KPSS sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Puanların ilan edilmesiyle birlikte adaylar ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek. Adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

Sınavdan elde edilen puanlar sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içerisinde yeni bir KPSS Ortaöğretim sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

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