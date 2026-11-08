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10 Kasım resmi tatil mi? Okullarda ders işlenecek mi, bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı?

23:23, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 2026 Salı günü vefatının 88. yıl dönümünde Türkiye genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak. Anma programları öncesinde öğrenciler ve çalışanlar, ders ve mesai düzenine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okullarda ders işlenecek mi, bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı? Resmi tatil kapsamında bulunmayan 10 Kasım’da eğitim öğretim ve çalışma hayatı devam edecek; saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulacak. İşte Atatürk’ü Anma Günü’nde okullar, kamu kurumları, bankalar ve özel sektördeki çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar.

“10 Kasım resmi tatil mi?” sorusunun yanıtı, öğrenciler ve çalışanlar için eğitim ve mesai düzenini netleştiriyor. Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümünün anılacağı 10 Kasım 2026 Salı günü, okullarda dersler ve iş yerlerinde çalışma düzeni devam edecek.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde törenlerle anılacak. “10 Kasım resmi tatil mi?” sorusunun yanıtı ise hayır; Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil kapsamında bulunmadığından eğitim ve çalışma hayatına ara verilmeyecek.

10 Kasım’da okullarda ders işlenecek mi?


10 Kasım Salı günü okullarda eğitim öğretim devam edecek. Öğrenciler, derslerin yanı sıra Atatürk’ün vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programlarına katılacak.


Okullarda saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulacak. Günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler gerçekleştirilecek

Bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı?


10 Kasım nedeniyle genel bir mesai tatili uygulanmayacak. Eğitim ve çalışma düzenine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:


Okullar: Eğitim öğretim sürecek, anma programları düzenlenecek.


Kamu kurumları ve bankalar: Normal çalışma düzeni devam edecek.


Özel sektör: 10 Kasım dolayısıyla genel tatil uygulanmayacak.

Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anılacak


Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü kapsamında okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli kuruluşlarda törenler gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki anma programlarında saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulacak.

Başlıklar :resmi tatilokullar10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
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10 Kasım resmi tatil mi? Okullarda ders işlenecek mi, bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı?

“10 Kasım resmi tatil mi?” sorusunun yanıtı, öğrenciler ve çalışanlar için eğitim ve mesai düzenini netleştiriyor. Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümünün anılacağı 10 Kasım 2026 Salı günü, okullarda dersler ve iş yerlerinde çalışma düzeni devam edecek.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde törenlerle anılacak. “10 Kasım resmi tatil mi?” sorusunun yanıtı ise hayır; Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil kapsamında bulunmadığından eğitim ve çalışma hayatına ara verilmeyecek.

10 Kasım’da okullarda ders işlenecek mi?


10 Kasım Salı günü okullarda eğitim öğretim devam edecek. Öğrenciler, derslerin yanı sıra Atatürk’ün vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programlarına katılacak.


Okullarda saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulacak. Günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler gerçekleştirilecek

Bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı?


10 Kasım nedeniyle genel bir mesai tatili uygulanmayacak. Eğitim ve çalışma düzenine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:


Okullar: Eğitim öğretim sürecek, anma programları düzenlenecek.


Kamu kurumları ve bankalar: Normal çalışma düzeni devam edecek.


Özel sektör: 10 Kasım dolayısıyla genel tatil uygulanmayacak.

Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anılacak


Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü kapsamında okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli kuruluşlarda törenler gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki anma programlarında saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulacak.

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