Emekli promosyonu Kasım 2026: Hangi banka ne kadar ödeme sunuyor? İşte bankaların güncel promosyonları

08/11/2026, Pazar21:43
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
27

Bildirimler

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti08 Kasım 2026 20:24 PazarSON DAKİKA
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldı08 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
23 saatlik yolculuk başladı: Memleketini bırakıp yollara düştü, altı ay boyunca uzak kalacak08 Kasım 2026 20:10 PazarSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da onuruna verilen yemeğe katıldı08 Kasım 2026 19:27 PazarSON DAKİKA
Türkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındı08 Kasım 2026 18:05 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındıCOP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler

Emekli promosyonu Kasım 2026: Hangi banka ne kadar ödeme sunuyor? İşte bankaların güncel promosyonları

21:37, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ING’de ek koşullarla 32 bin TL’ye, DenizBank ve Yapı Kredi’de 30 bin TL’ye ulaşan kampanyalar öne çıkarken Garanti BBVA, Akbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın teklifleri de maaş tutarı ve kampanya şartlarına göre değişiyor. Peki Kasım 2026 emekli promosyonu ne kadar oldu, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte banka banka nakit promosyon tutarları, ek ödüllerden yararlanma koşulları ve emekli maaşını taşımak isteyenler için başvuru detayları.

Emekli promosyonu kampanyalarında kasım ayında sunulan toplam tutarlar, ek koşulların karşılanmasıyla 32 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bankaların tekliflerini karşılaştırırken temel nakit promosyonun yanı sıra kart harcaması, fatura talimatı ve diğer ürün koşulları da belirleyici oluyor.


Emekli promosyonu kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Kasım 2026’da maaşlarını bankalara taşıyarak veya mevcut taahhütlerini yenileyerek ödeme alabiliyor. Promosyon tutarı maaş aralığına göre değişirken bazı bankalar, ek ürün ve hizmetlerin kullanılması karşılığında toplam ödemeyi artırıyor.


Kampanyaları karşılaştırılan yedi banka arasında ING, ek promosyonlarla birlikte 32 bin TL’ye varan toplam tutar sunuyor. DenizBank ve Yapı Kredi’de toplam promosyon 30 bin TL’ye, Garanti BBVA’da ise nakit promosyon ve bonusların toplamı 25 bin TL’ye ulaşabiliyor.

Temel promosyon ile toplam ödül arasındaki fark ne?

Bankaların duyurduğu en yüksek tutarlar, her emekliye aynı miktarda ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor. Maaş aralığına göre belirlenen temel promosyonun üzerine fatura talimatı, kart harcaması, dijital aktiflik veya başka ürünlere bağlı ödüller eklenebiliyor.


Bu nedenle karşılaştırmada yalnızca toplam tutarın değil, ödülün nakit mi bonus mu olduğunun ve hangi koşullarla verildiğinin de dikkate alınması gerekiyor.

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunuyor.


Açıklanan tutarlar, 10 bin–15 bin TL arasında maaş alanlar için 8 bin TL, 15 bin–20 bin TL arasında maaş alanlar için 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için ise 12 bin TL olarak sıralanıyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası, SGK kapsamındaki emekli maaşını bankadan alanlara maaş tutarına göre 12 bin TL’ye varan promosyon ödüyor. Maaş aralıklarına göre ödemeler şöyle:

- 0–9.999,99 TL: 5.000 TL.

- 10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL.

- 15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL.

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL.

ING emekli promosyonu ne kadar?

ING, SGK kapsamındaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş tutarına göre ek ürün koşulu olmadan 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.


Ek nakit promosyonlardan yararlananlarda toplam tutar 32 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bu üst tutara ulaşmak için ek kampanya koşullarının da karşılanması gerekiyor.

DenizBank emekli promosyonu ne kadar?

DenizBank’ın kampanyasında standart promosyon tutarı maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Ek ödüllerle birlikte ulaşılabilen toplam tutarlar şöyle:

- 0–9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL standart promosyon; ek ödüllerle toplam 20.000 TL.

- 10.000–14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL standart promosyon; ek ödüllerle toplam 24.000 TL.

- 15.000–19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL standart promosyon; ek ödüllerle toplam 27.000 TL.

- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL standart promosyon; ek ödüllerle toplam 30.000 TL.

Kampanyanın ek ödül kalemleri arasında kredili mevduat hesabı (KMH), iki adet fatura talimatı ve kredi kartı aktifliği bulunuyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi’de maaş promosyonuna fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik ve mobil üzerinden müşteri olma ödülleri ekleniyor. Tüm ilgili koşulların karşılanması halinde toplam promosyon 30 bin TL’ye ulaşıyor.

- 0–9.999 TL maaş alanlar: 6.250 TL maaş promosyonu, 2.000 TL fatura talimatı, 2.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri olma ödülüyle toplam 15.250 TL.

- 10.000–14.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL maaş promosyonu, 3.000 TL fatura talimatı, 3.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri olma ödülüyle toplam 21.000 TL.

- 15.000–19.999 TL maaş alanlar: 12.500 TL maaş promosyonu, 4.000 TL fatura talimatı, 4.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri olma ödülüyle toplam 25.500 TL.

- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL maaş promosyonu, 5.000 TL fatura talimatı, 5.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri olma ödülüyle toplam 30.000 TL.

Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

Garanti BBVA’nın 1–30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında, 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve 10 bin TL’ye varan bonus sunuluyor. Böylece promosyon ve ödüllerin toplamı 25 bin TL’ye ulaşabiliyor.


Ek bonus kalemleri şu şekilde sıralanıyor:

- Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya: 6.000 TL bonus.

- Avans Hesap’tan 2.000 TL harcamaya: 2.000 TL bonus.

- Yeni sigorta poliçesine: 2.000 TL bonus.

Banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Akbank emekli promosyonu ne kadar?

Akbank, 1–30 Kasım 2026 tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyarak promosyon başvurusu yapanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.


Kampanyadan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca Akbank’tan alınacağının taahhüt edilmesi gerekiyor. Mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler de kampanyadan faydalanabiliyor.

Emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır?

Emekliler, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabiliyor. İşlemler bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.


Promosyon için genellikle maaşın üç yıl boyunca aynı bankadan alınması taahhüt ediliyor. Ödeme koşulları ve ek ödüllerin kapsamı bankaya göre değiştiğinden, başvuru öncesinde ilgili bankanın resmi kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Başlıklar :emekli promosyonubanka promosyonlarıemekli maaşı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Emekli promosyonu Kasım 2026: Hangi banka ne kadar ödeme sunuyor? İşte bankaların güncel promosyonları

Emekli promosyonu kampanyalarında kasım ayında sunulan toplam tutarlar, ek koşulların karşılanmasıyla 32 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bankaların tekliflerini karşılaştırırken temel nakit promosyonun yanı sıra kart harcaması, fatura talimatı ve diğer ürün koşulları da belirleyici oluyor.


Emekli promosyonu kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Kasım 2026’da maaşlarını bankalara taşıyarak veya mevcut taahhütlerini yenileyerek ödeme alabiliyor. Promosyon tutarı maaş aralığına göre değişirken bazı bankalar, ek ürün ve hizmetlerin kullanılması karşılığında toplam ödemeyi artırıyor.


Kampanyaları karşılaştırılan yedi banka arasında ING, ek promosyonlarla birlikte 32 bin TL’ye varan toplam tutar sunuyor. DenizBank ve Yapı Kredi’de toplam promosyon 30 bin TL’ye, Garanti BBVA’da ise nakit promosyon ve bonusların toplamı 25 bin TL’ye ulaşabiliyor.

Temel promosyon ile toplam ödül arasındaki fark ne?

Bankaların duyurduğu en yüksek tutarlar, her emekliye aynı miktarda ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor. Maaş aralığına göre belirlenen temel promosyonun üzerine fatura talimatı, kart harcaması, dijital aktiflik veya başka ürünlere bağlı ödüller eklenebiliyor.


Bu nedenle karşılaştırmada yalnızca toplam tutarın değil, ödülün nakit mi bonus mu olduğunun ve hangi koşullarla verildiğinin de dikkate alınması gerekiyor.

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunuyor.


Açıklanan tutarlar, 10 bin–15 bin TL arasında maaş alanlar için 8 bin TL, 15 bin–20 bin TL arasında maaş alanlar için 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için ise 12 bin TL olarak sıralanıyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası, SGK kapsamındaki emekli maaşını bankadan alanlara maaş tutarına göre 12 bin TL’ye varan promosyon ödüyor. Maaş aralıklarına göre ödemeler şöyle:

- 0–9.999,99 TL: 5.000 TL.

- 10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL.

- 15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL.

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL.

ING emekli promosyonu ne kadar?

ING, SGK kapsamındaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş tutarına göre ek ürün koşulu olmadan 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.


Ek nakit promosyonlardan yararlananlarda toplam tutar 32 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bu üst tutara ulaşmak için ek kampanya koşullarının da karşılanması gerekiyor.

DenizBank emekli promosyonu ne kadar?

DenizBank’ın kampanyasında standart promosyon tutarı maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Ek ödüllerle birlikte ulaşılabilen toplam tutarlar şöyle:

- 0–9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL standart promosyon; ek ödüllerle toplam 20.000 TL.

- 10.000–14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL standart promosyon; ek ödüllerle toplam 24.000 TL.

- 15.000–19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL standart promosyon; ek ödüllerle toplam 27.000 TL.

- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL standart promosyon; ek ödüllerle toplam 30.000 TL.

Kampanyanın ek ödül kalemleri arasında kredili mevduat hesabı (KMH), iki adet fatura talimatı ve kredi kartı aktifliği bulunuyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi’de maaş promosyonuna fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik ve mobil üzerinden müşteri olma ödülleri ekleniyor. Tüm ilgili koşulların karşılanması halinde toplam promosyon 30 bin TL’ye ulaşıyor.

- 0–9.999 TL maaş alanlar: 6.250 TL maaş promosyonu, 2.000 TL fatura talimatı, 2.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri olma ödülüyle toplam 15.250 TL.

- 10.000–14.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL maaş promosyonu, 3.000 TL fatura talimatı, 3.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri olma ödülüyle toplam 21.000 TL.

- 15.000–19.999 TL maaş alanlar: 12.500 TL maaş promosyonu, 4.000 TL fatura talimatı, 4.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri olma ödülüyle toplam 25.500 TL.

- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL maaş promosyonu, 5.000 TL fatura talimatı, 5.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri olma ödülüyle toplam 30.000 TL.

Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

Garanti BBVA’nın 1–30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında, 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve 10 bin TL’ye varan bonus sunuluyor. Böylece promosyon ve ödüllerin toplamı 25 bin TL’ye ulaşabiliyor.


Ek bonus kalemleri şu şekilde sıralanıyor:

- Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya: 6.000 TL bonus.

- Avans Hesap’tan 2.000 TL harcamaya: 2.000 TL bonus.

- Yeni sigorta poliçesine: 2.000 TL bonus.

Banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Akbank emekli promosyonu ne kadar?

Akbank, 1–30 Kasım 2026 tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyarak promosyon başvurusu yapanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.


Kampanyadan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca Akbank’tan alınacağının taahhüt edilmesi gerekiyor. Mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler de kampanyadan faydalanabiliyor.

Emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır?

Emekliler, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabiliyor. İşlemler bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.


Promosyon için genellikle maaşın üç yıl boyunca aynı bankadan alınması taahhüt ediliyor. Ödeme koşulları ve ek ödüllerin kapsamı bankaya göre değiştiğinden, başvuru öncesinde ilgili bankanın resmi kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

1/11
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet