ATA AÖF mezun olma şartları nelerdir?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması, lisans programında ise en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.