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AÖF sınav tarihleri: ATA-AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

17:26, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 17:35, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi ara sınavları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde üç oturum hâlinde gerçekleştirilecek. AUZEF 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları ise 14-15 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek. Peki ATA AÖF vize sınavları saat kaçta başlayacak? İşte sınava ilişkin detaylar.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görev almak isteyen öğretmen ve kamu personeline yönelik tercih başvuruları 5 Kasım 2026 tarihinde sona erdi.

ATA-AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?

ATA-AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri açıklandı. Buna göre, ATA-AÖF vize sınavları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde üç oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF vize sınavları saat kaçta başlayacak?

1. Oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi – 09.30

2. Oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi – 14.00

3. Oturum: 22 Kasım 2026 Pazar – 15.00

ATA AÖF mezun olma şartları nelerdir?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması, lisans programında ise en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri:

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 05-06 Aralık 2026

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2027

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10-11 Nisan 2027

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29-30 Mayıs 2027

AÖF Yaz Okulu Sınavı 21 Ağustos 2027.

Başlıklar :AÖFATA-AÖFAtatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
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AÖF sınav tarihleri: ATA-AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görev almak isteyen öğretmen ve kamu personeline yönelik tercih başvuruları 5 Kasım 2026 tarihinde sona erdi.

ATA-AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?

ATA-AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri açıklandı. Buna göre, ATA-AÖF vize sınavları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde üç oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF vize sınavları saat kaçta başlayacak?

1. Oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi – 09.30

2. Oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi – 14.00

3. Oturum: 22 Kasım 2026 Pazar – 15.00

ATA AÖF mezun olma şartları nelerdir?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması, lisans programında ise en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri:

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 05-06 Aralık 2026

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2027

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10-11 Nisan 2027

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29-30 Mayıs 2027

AÖF Yaz Okulu Sınavı 21 Ağustos 2027.

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