Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

08/11/2026, Pazar16:46
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
27

Bildirimler

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu: Ameliyatı ertelendi08 Kasım 2026 16:17 PazarSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz08 Kasım 2026 15:13 PazarSON DAKİKA
Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler08 Kasım 2026 14:40 PazarSON DAKİKA
Kulislerden sızan emekli zammı formülü ortaya çıktı08 Kasım 2026 14:00 PazarSON DAKİKA
Palamuda veda zamanı: Gözler ona çevrildi08 Kasım 2026 13:36 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdilerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladıYurt genelinde soğuk havalar etkisin arttırıyor: ⚠️Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısıSGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

16:22, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı listesi netleşiyor. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (İBU), 1324 kişilik kontenjan için noter kurası 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kurada ismi belirlenen öğrenciler arasında Gençlik Programı’na başvuru şartlarını taşıyanlar istihdam edilecek. İşte Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmalarına ve gelir elde etmelerine destek veren bir istihdam uyum programı olan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları tamamlandı. 2026-2027 akademik yılı için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 27-31 Ekim 2026 tarihlerinde alındı. Başvuru yapan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı noter kurası sonuçları isim listesini merak etmeye başladı.

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.

İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?

a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi

c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi 

ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi 

e) Finansal okuryazarlık eğitimi 

f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.

Başlıklar :Bolu İzzet Baysal ÜniversitesiİBUİŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmalarına ve gelir elde etmelerine destek veren bir istihdam uyum programı olan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları tamamlandı. 2026-2027 akademik yılı için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 27-31 Ekim 2026 tarihlerinde alındı. Başvuru yapan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı noter kurası sonuçları isim listesini merak etmeye başladı.


İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 9 Kasım Pazartesi günü çekilecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.


Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları İBU asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı


İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.

İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?

a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi

c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi 

ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi 

e) Finansal okuryazarlık eğitimi 

f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.

1/4
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet