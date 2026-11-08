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9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Valilikten son dakika açıklama geldi mi?

16:24, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 16:24, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yurdun farklı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, Ankara, Sivas, Tokat, Ağrı, Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçeler beyaza bürürken günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da 230, Sinop'ta ise 20 köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine ekipler yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının ardından öğrenci ve veliler, “Okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde kar tatili var, valiliklerden açıklama geldi mi?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte başlayan kar yağışı, birçok kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Sivas, Kastamonu ve Sinop illerinin yüksek rakımlı bölgelerinde ve kırsal alanlarında etkili olan kar yağışının ardından Kastamonu’da 230, Sinop’ta ise 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın kesintiye uğradığı noktalarda İl Özel İdareleri ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ederken, veliler ve öğrenciler "Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan il ve ilçeler hangileri, valiliklerden eğitime ara verildi açıklaması geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Olumsuz hava şartları ve okullardaki tatil durumuna ilişkin son gelişmeler şu şekildedir: 

Ankara’da okullar tatil mi? 

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi? sorusuna öğrenciler yanıt aradı. Ankara Valiliğinden okulların tatil olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Bolu’da okullar tatil oldu mu?

Bolu’da yarın okulların tatil olduğuna ilişkin Valilik tarafından açıklanmadı.

Bolu kent merkezinde gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan’da okullar tatil mi?

Ardahan Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı.

Etkisini sürdüren kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yüksek rakımlı bölgelerde rüzgarın etkisiyle kar yağışı yer yer tipiye dönüşürken Kuzey Çevre Yolu mevkisinde ise sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler özellikle gizli buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ardahan Yaylası'nda ise kar yağışına hazırlıksız yakalanan hayvan sürüsü, yayladan dönüşe geçti.

Kars'ta okullar tatil oldu mu?

9 Kasım Pazartesi Kars’ta okulların tatil edildiğine yönelik Valilikten resmi açıklama yapılmadı.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, bazı sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araziye bırakılan başıboş atlar, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İki gündür aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçedeki kayak merkezinin 2. etap pistlerinde 15 santimetreye ulaştı.

Ağrı’da okullar tatil mi?

Kentte aralıklarla süren sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Ağrı Valiliği okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Karla kaplı evler dronla görüntülendi. Şehrin farklı noktalarında etkili sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bayburt’t okullar tatil mi?

Bayburt’ta okulların tatil olduğuna yönelik Valilikten açıklama gelmedi.

İki gündür aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentin yüksek bölgelerine hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı. Kar nedeniyle Kop Dağı Geçidi mevkisi ile bazı köyler beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde ise yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Karabük’te okullar tatil mi?

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, Ahmetusta Geçidi bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Karabük Valiliği okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Düzce’de okullar tatil mi?

Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren soğuk havanın yerini kar yağışına bırakmasıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, Kaynaşlı ilçesindeki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları ile Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köylerinde etkili oldu. Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda ise kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı Okulların tatil olduğğuna yönelik Düzce Valiliğinden açıklama yapılmadı.

Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya Valiliğinden okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası, gece etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Kastamonu’da okullar tatil oldu mu?

Kastamonu Valiliği okul tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı. Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler ise yolda kaldı. Bölgedeki kar manzarası, dronla kaydedildi. Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oluyor. Yağış, İnebolu, Küre, Devrekani, Ağlı, Şenpazar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Karın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Tokat’ta okullar tatil mi?

Tokat Valiliği yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası Artova ilçe merkezinde, evlerin çatıları, ağaçlar ve sokaklar karla kaplandı.

Kütahya’da okullar tatil mi?

Kütahya’da okullar tatil olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte yol kenarları ve çevredeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Başlıklar :okultatilkar yağışıson dakika haberleri
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9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Valilikten son dakika açıklama geldi mi?

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte başlayan kar yağışı, birçok kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Sivas, Kastamonu ve Sinop illerinin yüksek rakımlı bölgelerinde ve kırsal alanlarında etkili olan kar yağışının ardından Kastamonu’da 230, Sinop’ta ise 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın kesintiye uğradığı noktalarda İl Özel İdareleri ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ederken, veliler ve öğrenciler "Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan il ve ilçeler hangileri, valiliklerden eğitime ara verildi açıklaması geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Olumsuz hava şartları ve okullardaki tatil durumuna ilişkin son gelişmeler şu şekildedir: 

Ankara’da okullar tatil mi? 

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi? sorusuna öğrenciler yanıt aradı. Ankara Valiliğinden okulların tatil olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Bolu’da okullar tatil oldu mu?

Bolu’da yarın okulların tatil olduğuna ilişkin Valilik tarafından açıklanmadı.

Bolu kent merkezinde gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan’da okullar tatil mi?

Ardahan Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı.

Etkisini sürdüren kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yüksek rakımlı bölgelerde rüzgarın etkisiyle kar yağışı yer yer tipiye dönüşürken Kuzey Çevre Yolu mevkisinde ise sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler özellikle gizli buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ardahan Yaylası'nda ise kar yağışına hazırlıksız yakalanan hayvan sürüsü, yayladan dönüşe geçti.

Kars'ta okullar tatil oldu mu?

9 Kasım Pazartesi Kars’ta okulların tatil edildiğine yönelik Valilikten resmi açıklama yapılmadı.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, bazı sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araziye bırakılan başıboş atlar, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İki gündür aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçedeki kayak merkezinin 2. etap pistlerinde 15 santimetreye ulaştı.

Ağrı’da okullar tatil mi?

Kentte aralıklarla süren sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Ağrı Valiliği okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Karla kaplı evler dronla görüntülendi. Şehrin farklı noktalarında etkili sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bayburt’t okullar tatil mi?

Bayburt’ta okulların tatil olduğuna yönelik Valilikten açıklama gelmedi.

İki gündür aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentin yüksek bölgelerine hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı. Kar nedeniyle Kop Dağı Geçidi mevkisi ile bazı köyler beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde ise yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Karabük’te okullar tatil mi?

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, Ahmetusta Geçidi bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Karabük Valiliği okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Düzce’de okullar tatil mi?

Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren soğuk havanın yerini kar yağışına bırakmasıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, Kaynaşlı ilçesindeki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları ile Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köylerinde etkili oldu. Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda ise kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı Okulların tatil olduğğuna yönelik Düzce Valiliğinden açıklama yapılmadı.

Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya Valiliğinden okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası, gece etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Kastamonu’da okullar tatil oldu mu?

Kastamonu Valiliği okul tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı. Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler ise yolda kaldı. Bölgedeki kar manzarası, dronla kaydedildi. Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oluyor. Yağış, İnebolu, Küre, Devrekani, Ağlı, Şenpazar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Karın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Tokat’ta okullar tatil mi?

Tokat Valiliği yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası Artova ilçe merkezinde, evlerin çatıları, ağaçlar ve sokaklar karla kaplandı.

Kütahya’da okullar tatil mi?

Kütahya’da okullar tatil olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte yol kenarları ve çevredeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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