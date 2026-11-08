Kastamonu’da okullar tatil oldu mu?

Kastamonu Valiliği okul tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı. Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler ise yolda kaldı. Bölgedeki kar manzarası, dronla kaydedildi. Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oluyor. Yağış, İnebolu, Küre, Devrekani, Ağlı, Şenpazar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Karın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Tokat’ta okullar tatil mi?

Tokat Valiliği yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası Artova ilçe merkezinde, evlerin çatıları, ağaçlar ve sokaklar karla kaplandı.

Kütahya’da okullar tatil mi?

Kütahya’da okullar tatil olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte yol kenarları ve çevredeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.