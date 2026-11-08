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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

14:20, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 14:20, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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10 Kasım resmi tatil mi?

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü olan 10 Kasım Salı gününe denk geliyor. Her yıl Anıtkabir'de başlayan anma törenleri okullarda da gerçekleşiyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ise her sene olduğu gibi bu sene de merak ediliyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi?

Her yıl 10 Kasım haftasında Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ülke genelinde geniş çaplı anma programları düzenlenirken, öğrenci, öğretmen, kamu personeli ve özel sektör çalışanları bu özel günün yasal tatil statüsünü sorguluyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil günleri içinde mi? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu sebeple 10 Kasım 2026 Salı günü tam gün veya yarım gün tatil uygulaması yapılmayacak ve gün boyunca normal mesai düzeni geçerli olacaktır.

10 Kasım'da okullar açık olacak mı, ders işlenecek mi?

Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği eğitim kurumlarının durumu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği çalışma takvimi çerçevesinde nettir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okullar (ilkokul, ortaokul, lise) ve üniversiteler açık olacak.

Törenlerin tamamlanmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçecek ve ders işlenmeye devam edecek.


Özgün
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Başlıklar :10 Kasım resmi tatil mi?AtatürkMustafa Kemal
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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?
10 Kasım resmi tatil mi?
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